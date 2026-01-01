Nasaďte Neko jednoklikovou inštaláciou.
Virtuálny prehliadač s vlastným hostovaním, ktorý streamuje zdieľanú reláciu viacerým používateľom v reálnom čase prostredníctvom WebRTC.
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S čím sa dá postaviť Neko
Neko je samoobslužný virtuálny prehliadač, ktorý streamuje živú reláciu prehliadača cez WebRTC, aby ho viacerí používatelia mohli súčasne prezerať a ovládať. Pôvodne bol vytvorený pre spoločné sledovanie, rozrástol sa na všestrannú platformu vzdialeného prehliadača podporujúcu Firefox, Chromium a iné enginy s trvalým ukladaním profilov.
Vlastné hosťovanie Neko na vašom vlastnom VPS vám dáva kontrolu nad tým, kto má prístup k relácii, udržuje vašu domácu IP adresu súkromnú a poskytuje potrebnú šírku pásma pre nahrávanie na plynulé streamovanie každému pripojenému divákovi bez spoliehania sa na služby zdieľania obrazovky tretích strán.
Kľúčové vlastnosti Neko
Streamovanie WebRTC v reálnom čase
Streamovanie s extrémne nízkou latenciou zaisťuje, že interakcia so vzdialeným prehliadačom pôsobí rovnako citlivo ako lokálne prehliadanie, a to aj pre viacerých súčasných divákov.
Viacpoužívateľské ovládanie
Viacerí používatelia môžu zdieľať ovládanie kurzora a vstup z klávesnice v rovnakej relácii, s vizuálnymi indikátormi zobrazujúcimi pozíciu kurzora každého účastníka.
Prístup založený na rolách
Administrátorské a členské roly vám umožňujú udeliť alebo odvolať kontrolu okamžite, čím chránia citlivé operácie a zároveň umožňujú spoločné prehliadanie.
Trvalý profil prehliadača
Nastavenia prehliadača, záložky a údaje o relácii sú uložené v pomenovanom zväzku, takže váš virtuálny prehliadač presne pokračuje tam, kde skončil po reštartoch.
Flexibilné prehliadačové jadrá
Vyberte si z Firefox, Chromium, ungoogled-chromium a iných variantov, aby vyhovovali vašim požiadavkám na súkromie, kompatibilitu alebo funkcie.
Prečo spustiť Neko na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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