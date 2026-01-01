Nasaďte Outline jednoklikovou inštaláciou.
Moderná open-source znalostná báza a wiki so spoluprácou v reálnom čase, výkonným vyhľadávaním a krásnymi úpravami v Markdown pre tímy.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Outline
Outline je rýchla, kolaboratívna znalostná báza navrhnutá pre tímy, ktoré si cenia krásny dizajn aj bezproblémové úpravy v reálnom čase. Postavená na editore Markdown s príkazmi lomítka, vnorenými hierarchiami dokumentov a organizáciou založenou na kolekciách, poskytuje inžinierskym, produktovým a prevádzkovým tímom štruktúrovaný pracovný priestor pre dokumentáciu, ktorá je funkčná aj vizuálne príťažlivá. História verzií, podrobné povolenia a podpora viacerých poskytovateľov SSO ju robia vhodnou pre organizácie akejkoľvek veľkosti.
Vlastné hostovanie Outline na vašom vlastnom VPS znamená žiadne obmedzenia cien na používateľa — neobmedzený počet členov tímu za fixné náklady na infraštruktúru. Vaša dokumentácia a duševné vlastníctvo zostávajú pod vašou kontrolou bez prístupu tretích strán k dátam, zatiaľ čo PostgreSQL a Redis bežia lokálne pre optimálny výkon bez závislostí na externých službách.
Kľúčové vlastnosti Outline
Spolupráca v reálnom čase
Viacerí členovia tímu môžu upravovať ten istý dokument súčasne s vloženými komentármi a návrhmi, čím sa šprinty dokumentácie a cykly revízií stávajú bezproblémovými.
Výkonné fulltextové vyhľadávanie
Okamžite vyhľadávajte vo všetkých dokumentoch a zbierkach, s výsledkami zoradenými podľa relevantnosti, aby sa správne informácie objavili v priebehu sekúnd namiesto minút prehliadania.
Flexibilná autentifikácia
Integruje sa s Google, Slack, Azure AD, GitHub a vlastnými poskytovateľmi OIDC, čo umožňuje tímom prihlásiť sa s existujúcimi povereniami bez spravovania samostatných účtov.
História verzií
Každá zmena dokumentu je sledovaná s prezeraním rozdielov a úplnou obnovou, čo tímom poskytuje záchrannú sieť pre náhodné úpravy a záznam o audite pre dodržiavanie predpisov.
Organizácia zbierky
Organizujte dokumenty do vnorených hierarchií a kolekcií s podrobnými možnosťami zdieľania pre verejnosť, tím alebo súkromné použitie, ktoré vyhovujú akejkoľvek tímovej štruktúre.
Prečo spustiť Outline na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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