Nasaďte PicoClaw jednoklikovou inštaláciou.
Ultraľahký AI asistent napísaný v Go s natívnou podporou MCP a 30+ integráciami poskytovateľov LLM.
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S čím sa dá postaviť PicoClaw
PicoClaw je nezávislý open-source AI asistent iniciovaný spoločnosťou Sipeed a napísaný úplne v Go od základov. Projekt bol prebudovaný prostredníctvom procesu samo-bootstrappingu — samotný AI Agent riadil migráciu architektúry a optimalizáciu kódu — čím vznikol jeden statický binárny súbor, ktorý sa spustí za menej ako sekundu a beží na jednom jadre CPU.
Navrhnutý tak, aby bol malý, rýchly a nasaditeľný kdekoľvek, PicoClaw spúšťa rovnaké pracovné zaťaženia ako oveľa ťažšie agentové frameworky, pričom spotrebuje približne 10 MB RAM. Vlastné hostovanie launchera na VPS vám poskytuje konzolu založenú na prehliadači, trvalú konfiguráciu a dlhodobo bežiaci gateway, ktorý pripája váš zvolený LLM k Telegramu, Discordu, Matrixu, WeChatu a akémukoľvek MCP serveru, na ktorý ho nasmerujete.
Kľúčové vlastnosti PicoClaw
Ultra-nízka stopa
Využitie základnej pamäte pod 10 MB a časy spustenia pod sekundu znamenajú, že jeden VPS môže hostiť PicoClaw popri zvyšku vášho stacku bez merateľnej réžie.
Spúšťač webovej konzoly
Spúšťač založený na prehliadači na porte 18800 vás prevedie nastavením poskytovateľa, kanála a brány bez ručnej úpravy súborov JSON.
Natívna podpora MCP
Prvotriedna integrácia protokolu Model Context Protocol vám umožňuje pripojiť akýkoľvek server MCP na rozšírenie schopností agenta bez písania vlastných doplnkov.
30+ poskytovateľov LLM
Používajte OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax a ďalšie prostredníctvom jednej konfigurácie model_list.
Viackanálová brána
Trvalá brána sprístupňuje vášho agenta cez Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat a WeCom z jedného nasadenia.
Inteligentné smerovanie modelov
Smerovanie založené na pravidlách posiela jednoduché dotazy ľahkým modelom a komplexné dotazy vlajkovým modelom, čím znižuje náklady na API bez zníženia kvality.
Prečo spustiť PicoClaw na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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