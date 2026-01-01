Nasaďte Technitium DNS Server jednoklikovou inštaláciou.
Open-source DNS server s vstavaným blokovaním reklám, šifrovanými DNS protokolmi a plnohodnotnou webovou konzolou na správu.
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S čím sa dá postaviť Technitium DNS Server
Technitium DNS Server je plne open-source DNS server, ktorý funguje ako autoritatívny nameserver pre vaše vlastné domény a rekurzívny prekladač pre sieťových klientov. Podporuje DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS a DNS-over-QUIC — chráni DNS dotazy pred dohľadom poskytovateľa internetových služieb a odpočúvaním typu man-in-the-middle bez potreby prekladačov tretích strán.
Okrem štandardného prekladu, Technitium zahŕňa celosieťové blokovanie reklám a malvéru prostredníctvom konfigurovateľných URL adries zoznamov blokovaných položiek, validáciu DNSSEC a podpisovanie zón, vstavaný DHCP server, klastrovanie viacerých serverov a riadenie prístupu na základe rolí s dvojfaktorovou autentifikáciou. Vlastné hostovanie vám poskytuje úplný prehľad o každom DNS dotaze vo vašej sieti bez toho, aby externý poskytovateľ videl vašu prevádzku.
Kľúčové vlastnosti Technitium DNS Server
Celosieťové blokovanie reklám
Blokujte reklamy, sledovače a domény so škodlivým softvérom na každom zariadení vo vašej sieti pomocou konfigurovateľných URL adries blokovacích zoznamov – nie je potrebný žiadny klientsky softvér na jednotlivých zariadeniach.
Šifrované DNS protokoly
Podporuje DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS a DNS-over-QUIC na zabránenie zachytávaniu a na ochranu súkromia DNS dotazov pred poskytovateľmi internetových služieb (ISP) a sieťovými odpočúvačmi.
Autoritatívny DNS hosting
Hostujte si vlastné DNS zóny s podpisovaním DNSSEC pomocou RSA, ECDSA alebo EdDSA — čím eliminujete závislosť od nameserverov tretích strán pre vaše interné alebo verejné domény.
Vysokovýkonné rozlíšenie
Asynchrónna IO architektúra spracováva viac ako 100 000 DNS požiadaviek za sekundu s perzistentným kešovaním, predfetčingom a podporou serve-stale pre maximálnu dostupnosť.
Viacserverové klastrovanie
Spravujte a replikujte zóny naprieč viacerými inštanciami DNS serverov z jednej webovej konzoly pre redundanciu a distribuované nasadenia.
Prečo spustiť Technitium DNS Server na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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