Zľava až do výšky 69 % na Traggo

Nasadiť Traggo inštaláciou na jedno kliknutie.

Samoobslužný sledovač času založený na značkách, ktorý nahrádza hierarchie projektov flexibilnou označenou časovou osou.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasadiť Traggo inštaláciou na jedno kliknutie.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Traggo

Traggo je open-source, samo-hostovaný sledovač času, ktorý organizuje každý záznam ako úsek na časovej osi, a nie ako riadok v rámci rigidnej projektovej hierarchie. Každý záznam je obohatený o ľubovoľné značky — client, project, task, billable, čokoľvek, čo chcete — a informačný panel analyzuje čas kombinovaním značiek podľa vašich potrieb, bez toho, aby vás nútil vopred si vybrať jedno kanonické rozdelenie.

Samo-hostovanie Traggo na vašom vlastnom VPS udržiava časové výkazy, informácie o klientoch a kontext relevantný pre fakturáciu v rámci infraštruktúry, ktorú ovládate, namiesto poskytovateľa sledovania času SaaS. Jediný binárny súbor Go a databáza SQLite ho robia dostatočne ľahkým na to, aby koexistoval s inými službami na malom VPS, a model založený na značkách sa prispôsobuje konzultantom, freelancerom, agentúram a produktovým tímom rovnako.

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Kľúčové vlastnosti Traggo

Sledovanie založené na značkách

Nahraďte vnorené projektové hierarchie ľubovoľnými značkami, aby sa tá istá položka mohla zobraziť v klientskych, projektových a fakturovateľných prehľadoch súčasne.

Zobrazenie časovej osi

Ťahajte časové úseky na dennej časovej osi, aby ste rýchlo spustili, zastavili, rozdelili a upravili časové záznamy bez zadávania presných časových pečiatok.

Flexibilné reportovanie

Rozdeľte zaznamenaný čas podľa ľubovoľnej kombinácie značiek v rámci konfigurovateľných dátumových rozsahov, potom exportujte výsledky do CSV pre fakturáciu.

Viacužívateľská podpora

Vytvorte samostatné používateľské účty s administrátorskými a bežnými rolami, aby malý tím mohol zdieľať jednu inštanciu Traggo s izolovanými časovými výkazmi.

GraphQL API

Spravujte automatizácie, dashboardy a integrácie prostredníctvom zdokumentovaného GraphQL API namiesto získavania dát z webového používateľského rozhrania.

Ľahká stopa

Jeden binárny súbor Go s podporou SQLite znamená nízke využitie disku a pamäte, ideálne na umiestnenie na existujúci VPS bez potreby prideľovania nových zdrojov.

Prečo spustiť Traggo na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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