Nasadiť Traggo inštaláciou na jedno kliknutie.
Samoobslužný sledovač času založený na značkách, ktorý nahrádza hierarchie projektov flexibilnou označenou časovou osou.
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S čím sa dá postaviť Traggo
Traggo je open-source, samo-hostovaný sledovač času, ktorý organizuje každý záznam ako úsek na časovej osi, a nie ako riadok v rámci rigidnej projektovej hierarchie. Každý záznam je obohatený o ľubovoľné značky —
client,
project,
task,
billable, čokoľvek, čo chcete — a informačný panel analyzuje čas kombinovaním značiek podľa vašich potrieb, bez toho, aby vás nútil vopred si vybrať jedno kanonické rozdelenie.
Samo-hostovanie Traggo na vašom vlastnom VPS udržiava časové výkazy, informácie o klientoch a kontext relevantný pre fakturáciu v rámci infraštruktúry, ktorú ovládate, namiesto poskytovateľa sledovania času SaaS. Jediný binárny súbor Go a databáza SQLite ho robia dostatočne ľahkým na to, aby koexistoval s inými službami na malom VPS, a model založený na značkách sa prispôsobuje konzultantom, freelancerom, agentúram a produktovým tímom rovnako.
Kľúčové vlastnosti Traggo
Sledovanie založené na značkách
Nahraďte vnorené projektové hierarchie ľubovoľnými značkami, aby sa tá istá položka mohla zobraziť v klientskych, projektových a fakturovateľných prehľadoch súčasne.
Zobrazenie časovej osi
Ťahajte časové úseky na dennej časovej osi, aby ste rýchlo spustili, zastavili, rozdelili a upravili časové záznamy bez zadávania presných časových pečiatok.
Flexibilné reportovanie
Rozdeľte zaznamenaný čas podľa ľubovoľnej kombinácie značiek v rámci konfigurovateľných dátumových rozsahov, potom exportujte výsledky do CSV pre fakturáciu.
Viacužívateľská podpora
Vytvorte samostatné používateľské účty s administrátorskými a bežnými rolami, aby malý tím mohol zdieľať jednu inštanciu Traggo s izolovanými časovými výkazmi.
GraphQL API
Spravujte automatizácie, dashboardy a integrácie prostredníctvom zdokumentovaného GraphQL API namiesto získavania dát z webového používateľského rozhrania.
Ľahká stopa
Jeden binárny súbor Go s podporou SQLite znamená nízke využitie disku a pamäte, ideálne na umiestnenie na existujúci VPS bez potreby prideľovania nových zdrojov.
Prečo spustiť Traggo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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