Nasadiť DokuWiki jedným kliknutím.
Jednoduchá wiki platforma bez databázy pre technickú dokumentáciu a tímové znalostné bázy.
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S čím sa dá postaviť DokuWiki
DokuWiki je ľahká wiki, ktorá je v súlade so štandardmi a ktorá ukladá všetok obsah do obyčajných textových súborov namiesto databázy. Tento súborový dizajn udržuje nastavenie minimálne a zálohovanie je triviálne jednoduché — stačí skopírovať súbory. Napriek svojej jednoduchosti DokuWiki poskytuje plnohodnotné prostredie na úpravu, hierarchickú organizáciu menných priestorov, podrobné riadenie prístupu a rozsiahly ekosystém doplnkov, ktorý môže rozšíriť funkčnosť bez pridania zložitosti infraštruktúry.
Vlastné hostovanie DokuWiki na vašom VPS udržuje vašu dokumentáciu súkromnú a prístupnú výhradne podľa vašich podmienok. Neexistujú žiadne poplatky za používateľa, žiadne závislosti od externých služieb a žiadne dáta neopúšťajú vašu infraštruktúru — čo z neho robí spoľahlivú dlhodobú voľbu pre interné wiki, technické príručky a tímové znalostné bázy akejkoľvek veľkosti.
Kľúčové vlastnosti DokuWiki
Nie je potrebná žiadna databáza
Všetok obsah je uložený ako súbory s čistým textom, čo eliminuje réžiu nastavenia a údržby databázy bežnú pre iné wiki platformy.
Vstavaná správa verzií
Každá úprava je sledovaná s úplným zobrazením rozdielov a vrátením zmien jedným kliknutím, takže žiadna zmena obsahu sa nikdy natrvalo nestratí.
Flexibilné riadenie prístupu
Používateľské skupiny a povolenia na úrovni stránky vám umožňujú obmedziť alebo otvoriť sekcie wiki presne pre správne publikum.
Bohatý ekosystém zásuvných modulov
Stovky komunitných doplnkov pridávajú funkcie ako zvýrazňovanie syntaxe, diagramy, zoznamy úloh a integrácie bez zásahu do základného kódu.
Jednoduché zálohy
Pretože obsah tvoria obyčajné súbory, zálohovanie celej wiki je také jednoduché ako skopírovanie jedného adresára alebo jeho zahrnutie do akejkoľvek stratégie zálohovania založenej na súboroch.
Prečo spustiť DokuWiki na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
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Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
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Vstavaný správca Dockeru
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Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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