Zľava až do výšky 69 % na Prowlarr

Nasaďte Prowlarr jedným kliknutím.

Centralizovaný správca indexerov pre balík arr — konfiguruje 500+ Torrent a Usenet indexerov raz a automaticky ich synchronizuje so všetkými vašimi mediálnymi aplikáciami.

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Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Prowlarr jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Prowlarr

Prowlarr je centrom indexerov pre ekosystém automatizácie médií arr. Namiesto samostatnej konfigurácie každého trackera a poskytovateľa Usenetu v Sonarr, Radarr, Lidarr a Readarr ich pridáte raz v Prowlarr a ten automaticky synchronizuje konfiguráciu do každej pripojenej aplikácie. S podporou pre viac ako 500 indexerov, vstavaným monitorovaním stavu a integráciou Flaresolverr pre stránky chránené Cloudflare, Prowlarr eliminuje opakovanú údržbu, ktorá prichádza s mediálnym stackom viacerých aplikácií.

Spustenie Prowlarr na VPS zabezpečuje 24/7 kontroly stavu indexerov a okamžitú synchronizáciu naprieč všetkými vašimi mediálnymi aplikáciami, s podnikovými sieťovými rýchlosťami pre rýchle výsledky vyhľadávania a trvalým úložiskom chrániacim vaše prihlasovacie údaje pre súkromné trackery a vlastné definície indexerov.

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Kľúčové vlastnosti Prowlarr

Centralizované spravovanie indexovačov

Pridajte akýkoľvek Torrent tracker alebo Usenet indexer raz v Prowlarr a automaticky odošle konfiguráciu do každej pripojenej aplikácie arr — nie je potrebné žiadne duplicitné nastavenie.

500+ podporovaných indexovačov

Predkonfigurované definície pokrývajú stovky verejných a súkromných trackerov a poskytovateľov Usenetu, s podporou Cardigann YAML na pridávanie vlastných zdrojov.

Monitorovanie zdravia

Prowlarr nepretržite testuje indexovače a označuje zlyhania podrobnými správami o stave, aby ste zachytili nefunkčné trackery predtým, než prestanú potichu dodávať výsledky.

Integrácia Flaresolverr

Vstavaná podpora pre Flaresolverr umožňuje Prowlarru obísť ochranu pred botmi Cloudflare na indexeroch, ktoré by inak boli neprístupné pre automatizované nástroje.

Vyhľadať a Štatistiky

Spúšťajte manuálne vyhľadávania naprieč všetkými indexermi súčasne a prezerajte si počty dopytov na indexer, miery získavania a históriu výkonu z jedného ovládacieho panela.

Prečo spustiť Prowlarr na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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