Nasaďte Prowlarr jedným kliknutím.
Centralizovaný správca indexerov pre balík arr — konfiguruje 500+ Torrent a Usenet indexerov raz a automaticky ich synchronizuje so všetkými vašimi mediálnymi aplikáciami.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Prowlarr
Prowlarr je centrom indexerov pre ekosystém automatizácie médií arr. Namiesto samostatnej konfigurácie každého trackera a poskytovateľa Usenetu v Sonarr, Radarr, Lidarr a Readarr ich pridáte raz v Prowlarr a ten automaticky synchronizuje konfiguráciu do každej pripojenej aplikácie. S podporou pre viac ako 500 indexerov, vstavaným monitorovaním stavu a integráciou Flaresolverr pre stránky chránené Cloudflare, Prowlarr eliminuje opakovanú údržbu, ktorá prichádza s mediálnym stackom viacerých aplikácií.
Spustenie Prowlarr na VPS zabezpečuje 24/7 kontroly stavu indexerov a okamžitú synchronizáciu naprieč všetkými vašimi mediálnymi aplikáciami, s podnikovými sieťovými rýchlosťami pre rýchle výsledky vyhľadávania a trvalým úložiskom chrániacim vaše prihlasovacie údaje pre súkromné trackery a vlastné definície indexerov.
Kľúčové vlastnosti Prowlarr
Centralizované spravovanie indexovačov
Pridajte akýkoľvek Torrent tracker alebo Usenet indexer raz v Prowlarr a automaticky odošle konfiguráciu do každej pripojenej aplikácie arr — nie je potrebné žiadne duplicitné nastavenie.
500+ podporovaných indexovačov
Predkonfigurované definície pokrývajú stovky verejných a súkromných trackerov a poskytovateľov Usenetu, s podporou Cardigann YAML na pridávanie vlastných zdrojov.
Monitorovanie zdravia
Prowlarr nepretržite testuje indexovače a označuje zlyhania podrobnými správami o stave, aby ste zachytili nefunkčné trackery predtým, než prestanú potichu dodávať výsledky.
Integrácia Flaresolverr
Vstavaná podpora pre Flaresolverr umožňuje Prowlarru obísť ochranu pred botmi Cloudflare na indexeroch, ktoré by inak boli neprístupné pre automatizované nástroje.
Vyhľadať a Štatistiky
Spúšťajte manuálne vyhľadávania naprieč všetkými indexermi súčasne a prezerajte si počty dopytov na indexer, miery získavania a históriu výkonu z jedného ovládacieho panela.
Prečo spustiť Prowlarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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