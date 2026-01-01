Nasadiť Reactive Resume jedným kliknutím.
Bezplatný open-source tvorca životopisov, ktorý uchováva vaše kariérne údaje na vašom vlastnom serveri, nie v cloude tretej strany.
Vyberte si VPS plán pre Reactive Resume
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Reactive Resume
Reactive Resume je nástroj na tvorbu životopisov, ktorý kladie dôraz na súkromie, je open-source a dáva vám úplné vlastníctvo vašich kariérnych údajov. Na rozdiel od nástrojov na tvorbu životopisov typu SaaS, ktoré ukladajú vaše informácie na serveroch tretích strán, self-hosting na VPS znamená, že vaše údaje nikdy neopustia vašu infraštruktúru. Vytvárajte prepracované životopisy pomocou viac ako 14 profesionálne navrhnutých šablón, prezerajte si zmeny v reálnom čase a exportujte pixelovo presné PDF súbory – to všetko bez nutnosti vytvárať si účet na platforme niekoho iného.
Toto nasadenie zahŕňa všetko potrebné: PostgreSQL pre používateľské údaje, bezhlavý renderovací modul Chrome na generovanie PDF a lokálne úložisko súborov kompatibilné so S3. Voliteľná asistentka písania s AI je k dispozícii prostredníctvom OpenAI, Google Gemini alebo Anthropic Claude, ak poskytnete kľúč API.
Kľúčové vlastnosti Reactive Resume
14+ Šablón životopisov
Vyberte si z profesionálne navrhnutých šablón a prispôsobte písma, farby a rozloženia tak, aby ladili s vaším osobným štýlom.
Pixelovo presný export PDF
Generujte súbory PDF pomocou vstavaného bezhlavého renderera Chrome – nie je potrebná žiadna služba tretej strany ani doplnok prehliadača.
Verejné zdieľateľné odkazy
Zdieľajte svoj životopis prostredníctvom jedinečnej adresy URL, ktorá vždy odráža vaše najnovšie úpravy bez opätovného odosielania súborov.
AI Asistencia pri písaní
Zlepšite obsah životopisu pomocou návrhov od OpenAI, Google Gemini alebo Anthropic Claude použitím vášho vlastného API kľúča.
Dvojfaktorové overovanie
Zabezpečenie účtov pomocou 2FA na báze TOTP a voliteľnej podpory prístupových kľúčov pre prihlásenie bez hesla.
Prečo spustiť Reactive Resume na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie
Anki Sync Server Enhanced
Anki synchronizačný server s vlastným hostingom, s podporou viacerých používateľov, zálohami a webovým ovládacím panelom