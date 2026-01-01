Nasadenie FreeCADu jedným kliknutím.
Bezplatný parametrický 3D CAD modelár prístupný z akéhokoľvek prehliadača prostredníctvom KasmVNC, bez nutnosti lokálnej inštalácie.
Vyberte si VPS plán pre FreeCAD
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť FreeCAD
FreeCAD je bezplatný a open-source parametrický 3D CAD modelár používaný inžiniermi, produktovými dizajnérmi a architektmi po celom svete. Na rozdiel od nástrojov založených na sieťach, FreeCAD pracuje s presnou geometriou založenou na obmedzeniach, takže každý rozmer môže byť kedykoľvek upravený bez nutnosti prebudovania modelu od začiatku. Táto šablóna spúšťa FreeCAD v prehliadači prístupnej pracovnej ploche prostredníctvom KasmVNC, čím mení akékoľvek zariadenie pripojené k internetu na schopnú CAD pracovnú stanicu.
Vlastné hostovanie FreeCADu na vašom VPS znamená, že vaše inžinierske prostredie – vrátane vlastných makier, knižníc dielov a projektových súborov – je vždy dostupné z akéhokoľvek zariadenia bez nutnosti spravovať inštalácie softvéru na viacerých počítačoch. Perzistentné úložisko zväzkov uchováva všetku vašu prácu nedotknutú aj po aktualizáciách kontajnerov a reštartoch.
Kľúčové vlastnosti FreeCAD
Prehliadačový prístup
Kompletný desktop FreeCAD dodávaný prostredníctvom KasmVNC, prístupný z akéhokoľvek moderného prehliadača bez lokálnej inštalácie.
Parametrické modelovanie
Skicár založený na väzbách a pracovné prostredie Návrh dielu vám umožňujú kedykoľvek upraviť akýkoľvek rozmer bez prebudovania modelu.
Viacpracovné prostredie
Špecializované pracovné prostredia pre objemové modelovanie, zostavy, technické výkresy, FEM analýzu a ďalšie v jednej aplikácii.
Podpora štandardného formátu
Import a export súborov STEP, IGES, STL, DXF a SVG pre kompatibilitu s inými CAD nástrojmi a výrobnými pracovnými postupmi.
Python skriptovanie
Automatizujte opakujúce sa úlohy, vytvárajte vlastné makrá a vytvárajte nové pracovné prostredia pomocou vstavaného skriptovacieho nástroja Python.
Prečo spustiť FreeCAD na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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