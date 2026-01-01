Nasaďte Norish jednoklikovou inštaláciou.
Open-source správca receptov pre domácnosti s importom zo sociálnych médií, analýzou výživy pomocou AI a synchronizáciou v reálnom čase.
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S čím sa dá postaviť Norish
„Norish“ je moderná aplikácia na správu receptov, ktorá je primárne určená pre domácnosti a je vytvorená pre rodiny a spoločné bývanie. Importuje recepty priamo z URL adries, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok videí a snímok obrazovky – čím eliminuje manuálnu prácu s prepisovaním, ktorú vyžadujú iné správcovia receptov. Nutričná analýza a detekcia alergií poháňaná AI sa automaticky spúšťa pri každom importovanom recepte a zmeny sa synchronizujú v reálnom čase naprieč všetkými zariadeniami v domácnosti prostredníctvom Redis.
Na rozdiel od cloudových služieb na recepty, ktoré monetizujú vaše dáta a obmedzujú export, je „Norish“ plne samo-hostovaný pod licenciou AGPL-3.0, pričom uchováva každý recept, nákupný zoznam a plán jedál na infraštruktúre, ktorú ovládate bez poplatkov za domácnosť alebo úrovní predplatného.
Kľúčové vlastnosti Norish
Import receptov sociálnych médií
Importujte recepty z akejkoľvek adresy URL, videí z YouTube Shorts, Instagram Reels alebo TikTok pomocou bezhlavého prehliadača – nie je potrebný žiadny manuálny prepis.
AI výživová analýza
Automaticky generovať nutričné informácie a detegovať alergény v importovaných receptoch, aby členovia domácnosti s diétnymi potrebami mali vždy presné údaje.
Synchronizácia domácnosti v reálnom čase
Zmeny receptov, aktualizácie nákupných zoznamov a úpravy jedálničkov sa okamžite šíria na každé zariadenie v domácnosti bez manuálneho obnovenia.
Zdieľané nákupné zoznamy
Vytvorte si nákupné zoznamy pre domácnosť priamo z vybraných receptov a jedálnych plánov, s položkami usporiadanými pre efektívne nakupovanie.
CalDAV plánovač jedál
Synchronizujte si kalendár jedálnička s akoukoľvek aplikáciou kompatibilnou s CalDAV, aby sa plánované jedlá zobrazovali spolu s udalosťami a pripomienkami.
Prečo spustiť Norish na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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