Nasadenie autobrr jedným kliknutím.
Moderný nástroj na automatizáciu sťahovania, ktorý monitoruje IRC kanály indexerov v reálnom čase na získavanie torrentov v momente, keď sú oznámené.
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S čím sa dá postaviť autobrr
autobrr je platforma na automatizáciu sťahovania novej generácie pre torrenty a usenet, ktorá konsoliduje funkčnosť nástrojov ako autodl-irssi, trackarr a flexget do jedného moderného riešenia. Pripája sa k IRC kanálom indexerov, kde sú nové vydania oznámené okamžite po ich nahraní, aplikuje vaše pravidlá filtrovania a preposiela zodpovedajúce torrent súbory vášmu zvolenému sťahovaciemu klientovi — všetko v reálnom čase, bez oneskorenia pri dopytovaní.
Vlastné hostovanie autobrr na VPS zaisťuje 24/7 monitorovanie IRC kanálov s trvalými pripojeniami, ktoré domáci počítač s dynamickou IP adresou alebo plánovanými prestojmi nedokáže spoľahlivo udržiavať. Nepretržitá prevádzka na vyhradenej infraštruktúre znamená, že vaša automatizácia nikdy nezmešká freeleech okno, vydanie s obmedzeným počtom seederov alebo časovo citlivú príležitosť na pomer na súkromných trackeroch.
Kľúčové vlastnosti autobrr
Monitorovanie IRC v reálnom čase
Trvalé pripojenia k oznamovacím kanálom IRC indexera detegujú nové vydania v okamihu ich nahrania, skôr než by ich zaznamenali RSS kanály alebo dopytovanie API.
Pokročilé filtračné pravidlá
Vytvorte komplexné filtre na základe veľkosti, kategórie, nahrávača, skupiny vydania, rozlíšenia a vlastných regex vzorov, aby ste získali presne to, čo chcete, a nič iné.
Viacklientska podpora
Odosielajte stiahnuté torrenty priamo do qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr alebo do sledovaných priečinkov – automatickým smerovaním rôznych filtrov k rôznym klientom.
integrácia arr
Natívna integrácia s Radarr, Sonarr, Lidarr a Whisparr umožňuje autobrr skontrolovať, či je vydanie skutočne žiadané pred stiahnutím, čím sa eliminuje plytvanie šírkou pásma.
Štatistiky a história
Sledujte počty stiahnutí, miery zásahov filtrov a získajte históriu prostredníctvom webového rozhrania, aby ste mohli doladiť svoje pravidlá a pochopiť výkonnosť vašej automatizácie v priebehu času.
Prečo spustiť autobrr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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