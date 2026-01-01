Nasadiť Gramps Web inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužná genealogická platforma na vytváranie, prehliadanie a zdieľanie rodokmeňov z akéhokoľvek prehliadača.
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S čím sa dá postaviť Gramps Web
Gramps Web je kolaboratívne webové rozhranie pre Gramps, najpoužívanejšiu open-source genealogickú platformu. Premieňa vašu súkromnú databázu rodokmeňa na viacužívateľskú webovú aplikáciu – prístupnú z akéhokoľvek prehliadača – doplnenú o interaktívne grafy, mapy, fulltextové vyhľadávanie a nástroje na analýzu DNA. Na rozdiel od cloudových genealogických služieb, ktoré monetizujú vaše údaje o rodinnej histórii, Gramps Web beží výhradne na vašom vlastnom VPS, čím udržiava každý záznam predka, dokument a fotografiu pod vašou plnou kontrolou.
Gramps Web používa natívny formát databázy Gramps, takže existujúce dáta z desktopovej aplikácie Gramps sa importujú priamo a zmeny vykonané prostredníctvom webového rozhrania sa synchronizujú späť do desktopovej aplikácie. Prvý používateľ, ktorý sa zaregistruje, sa stane vlastníkom a správcom rodokmeňa.
Kľúčové vlastnosti Gramps Web
Interaktívne rodokmene
Vejárové grafy, zobrazenia rodokmeňa, stromy potomkov a vizualizácie časovej osi poskytujú rôzne pohľady na históriu vašej rodiny v prehliadači.
Fulltextové vyhľadávanie
Vyhľadávajte medzi každou osobou, miestom, udalosťou, zdrojom a poznámkou vo vašom strome okamžite — vrátane obsahu v priložených dokumentoch a médiách.
Synchronizácia počítača
Používa natívny databázový formát Gramps na obojsmernú synchronizáciu s desktopovou aplikáciou Gramps, takže úpravy na webe a desktope zostávajú synchronizované.
Viacpoužívateľská spolupráca
Pozvite členov rodiny s povoleniami založenými na rolách – editori môžu pridávať záznamy, zatiaľ čo prezerajúci môžu iba prehliadať, čím udržia vaše dáta usporiadané.
Nástroje na analýzu DNA
Prehliadač chromozómov, vizualizácia zdieľaných segmentov DNA a správa súprav na integráciu genetických genealogických údajov spolu s tradičnými záznamami.
Prečo spustiť Gramps Web na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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