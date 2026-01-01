Nasadenie Donetick inštaláciou jedným kliknutím.
Kolaboratívny správca úloh s otvoreným zdrojovým kódom na organizovanie domácich prác a opakujúcich sa povinností medzi viacerými používateľmi.
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S čím sa dá postaviť Donetick
Donetick je samoobslužná aplikácia na správu úloh, špeciálne navrhnutá pre spoločné obytné priestory a malé skupiny. Presahuje rámec jednoduchých zoznamov úloh tým, že poskytuje inteligentné stratégie prideľovania – vrátane náhodnej rotácie a vyvažovania pracovného zaťaženia na základe histórie dokončenia – takže opakujúce sa povinnosti sú spravodlivo rozdelené medzi všetkých členov bez manuálnej koordinácie.
Flexibilné plánovanie podporuje denné, týždenné, mesačné a vlastné vzory opakovania, zatiaľ čo integrácie s Telegramom a Pushoverom doručujú včasné pripomienky. Podpora NFC tagov umožňuje členom okamžite dokončiť úlohy ťuknutím na tag na príslušnom mieste. Kompatibilita SSO a OIDC znamená, že Donetick zapadá do existujúcich nastavení identity, a ľahký backend SQLite udržuje nasadenie jednoduché. Samoobslužný hosting vám poskytuje úplné súkromie údajov bez poplatkov za predplatné.
Kľúčové vlastnosti Donetick
Inteligentné priradenie úloh
Spravodlivo rozdeľuje úlohy pomocou náhodného prideľovania alebo vyrovnávania pracovného zaťaženia na základe histórie plnenia úloh každého člena.
Flexibilné opakovanie
Podporuje denné, týždenné, mesačné a vlastné rozvrhy, aby každá rutina – od každodenného umývania riadu po mesačné hĺbkové čistenie – zostala pod kontrolou.
Push notifikácie
Integruje sa s Telegramom a Pushoverom na odosielanie pripomienok a upozornení na oneskorenie priamo na zariadenia členov.
Podpora NFC tagov
Umiestnite NFC tagy na príslušné miesta v domácnosti, aby členovia mohli označiť úlohy ako dokončené okamžite ťuknutím telefónu.
SSO a OIDC prihlásenie
Pripája sa k existujúcim poskytovateľom identít prostredníctvom Single Sign-On a OpenID Connect pre bezproblémovú správu používateľov.
Prečo spustiť Donetick na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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