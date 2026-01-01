Zľava až do výšky 69 % na Kill Bill

Nasaďte Kill Bill jedným kliknutím.

Open-source platforma na fakturáciu predplatného a platby pre SaaS, trhoviská a podniky založené na spotrebe.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Kill Bill jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Kill Bill

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Kill Bill

Kill Bill je osvedčená open-source platforma na fakturáciu a platby, používaná v produkcii spoločnosťami spracovávajúcimi milióny faktúr mesačne. Spravuje celý monetizačný proces — správu katalógu, predplatné, opakovanú fakturáciu, dane a smerovanie platieb — prostredníctvom zásuvnej architektúry, ktorá vám umožňuje kombinovať platobné brány, daňové systémy a poskytovateľov analýz bez prepisovania obchodnej logiky.

Vlastné hostovanie Kill Bill udržuje metaúdaje o platbách zákazníkov, históriu predplatného a pravidlá cien pod vašou plnou kontrolou, bez poplatkov za transakciu alebo závislosti od dodávateľa. Zahrnuté administrátorské rozhranie Kaui UI poskytuje finančným a podporným tímom webovú konzolu pre účty, faktúry, vrátenie peňazí a zmeny plánov bez napísania jediného volania API.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Kill Bill

Systém predplatného

Modelové skúšky, zmluvy na dobu určitú, kombinované ceny a komplexné upgrady a downgrady katalógu s automatickým spracovaním alikvotnej časti.

Zásuvné moduly platobnej brány

Smerujte platby cez Stripe, Adyen, Braintree, PayPal a desiatky ďalších poskytovateľov pomocou vymeniteľných platobných pluginov.

Fakturácia a upomínanie

Generujte faktúry načas, opätovne spracujte neúspešné platby s konfigurovateľnými pravidlami upomínania a obnovte príjmy bez písania vlastných skriptov.

Administrátorská konzola Kaui

Prehliadajte účty, vracajte platby, upravujte predplatné a kontrolujte faktúry prostredníctvom vyhradeného webového UI vytvoreného pre tímy podpory a financií.

REST API a pluginy

Plné REST API plus SDK pre Java/Ruby pluginy vám umožní integrovať Kill Bill s CRM systémami, daňovými systémami a nástrojmi na analýzu bez rozvetvenia jadra.

Pripravené na multitenantnosť

Izolujte značky, regióny alebo zákaznícke segmenty v rámci jednej inštancie pomocou vstavanej multitenancie s oddelenými katalógmi a povereniami.

Prečo spustiť Kill Bill na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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