Nasaďte Kill Bill jedným kliknutím.
Open-source platforma na fakturáciu predplatného a platby pre SaaS, trhoviská a podniky založené na spotrebe.
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S čím sa dá postaviť Kill Bill
Kill Bill je osvedčená open-source platforma na fakturáciu a platby, používaná v produkcii spoločnosťami spracovávajúcimi milióny faktúr mesačne. Spravuje celý monetizačný proces — správu katalógu, predplatné, opakovanú fakturáciu, dane a smerovanie platieb — prostredníctvom zásuvnej architektúry, ktorá vám umožňuje kombinovať platobné brány, daňové systémy a poskytovateľov analýz bez prepisovania obchodnej logiky.
Vlastné hostovanie Kill Bill udržuje metaúdaje o platbách zákazníkov, históriu predplatného a pravidlá cien pod vašou plnou kontrolou, bez poplatkov za transakciu alebo závislosti od dodávateľa. Zahrnuté administrátorské rozhranie Kaui UI poskytuje finančným a podporným tímom webovú konzolu pre účty, faktúry, vrátenie peňazí a zmeny plánov bez napísania jediného volania API.
Kľúčové vlastnosti Kill Bill
Systém predplatného
Modelové skúšky, zmluvy na dobu určitú, kombinované ceny a komplexné upgrady a downgrady katalógu s automatickým spracovaním alikvotnej časti.
Zásuvné moduly platobnej brány
Smerujte platby cez Stripe, Adyen, Braintree, PayPal a desiatky ďalších poskytovateľov pomocou vymeniteľných platobných pluginov.
Fakturácia a upomínanie
Generujte faktúry načas, opätovne spracujte neúspešné platby s konfigurovateľnými pravidlami upomínania a obnovte príjmy bez písania vlastných skriptov.
Administrátorská konzola Kaui
Prehliadajte účty, vracajte platby, upravujte predplatné a kontrolujte faktúry prostredníctvom vyhradeného webového UI vytvoreného pre tímy podpory a financií.
REST API a pluginy
Plné REST API plus SDK pre Java/Ruby pluginy vám umožní integrovať Kill Bill s CRM systémami, daňovými systémami a nástrojmi na analýzu bez rozvetvenia jadra.
Pripravené na multitenantnosť
Izolujte značky, regióny alebo zákaznícke segmenty v rámci jednej inštancie pomocou vstavanej multitenancie s oddelenými katalógmi a povereniami.
Prečo spustiť Kill Bill na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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