Nasaďte LibreNMS jednoklikovou inštaláciou.
Komunitou riadený, automaticky objavujúci sa systém monitorovania siete s rozsiahlou podporou SNMP pre tisíce modelov zariadení.
Vyberte si VPS plán pre LibreNMS
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť LibreNMS
LibreNMS je plne vybavený systém monitorovania siete s licenciou GPL, ktorý automaticky objavuje celú vašu infraštruktúru cez SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP a ARP. Podporuje tisíce modelov zariadení od spoločností Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet a mnohých ďalších hneď po vybalení, poskytujúc vám grafy prevádzky na port, upozornenia a mapovanie topológie bez licenčných poplatkov za zariadenie.
Vlastné hostovanie LibreNMS na vašom VPS udržiava citlivú telemetriu infraštruktúry na hardvéri, ktorý ovládate, bez stopy agenta na monitorovaných zariadeniach. Toto nasadenie spája LibreNMS s MariaDB, Redis a vyhradeným kontajnerom dispečera pollerov, aby sa polling a upozornenia spoľahlivo spúšťali popri webovom rozhraní UI.
Kľúčové vlastnosti LibreNMS
Automatické zisťovanie SNMP
Automatické objavovanie zariadení a ich rozhraní cez SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP a ARP bez manuálnej inventúry.
Široká podpora zariadení
Dodáva sa s podporou pre tisíce modelov sieťových, serverových a IoT zariadení od spoločností Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet a mnohých ďalších.
Upozorňovanie a oznámenia
Definujte pravidlá s upozorneniami na základe šablón a doručujte ich prostredníctvom e-mailu, Slacku, Discordu, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks a viac ako 80 prenosových kanálov.
Fakturácia a šírka pásma
Sledujte prevádzku na jednotlivých portoch s fakturačnými správami 95. percentilu pre okruhy a zákaznícke rozhrania, ideálne pre ISPs a poskytovateľov spravovaných služieb.
API a integrácie
Plné REST API a prvotriedne integrácie s Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping a mapami založenými na OpenStreetMap.
Distribuované dotazovanie
Dispečerská služba rozširuje dotazovanie cez viaceré kontajnery pracovníkov, zabezpečujúc odozvu veľkých sietí bez zmeškaných intervalov.
Prečo spustiť LibreNMS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.