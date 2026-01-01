Nasadiť Dependency-Track inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source platforma na analýzu komponentov, ktorá nepretržite monitoruje softvérové kusovníky z hľadiska zraniteľností, zastaraných komponentov a licenčného rizika.
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S čím sa dá postaviť Dependency-Track
Dependency-Track je vlajkový projekt OWASP, ktorý poskytuje bezpečnostným a inžinierskym tímom nepretržitý prehľad o rizikách dodávateľského reťazca softvéru. Prijíma dokumenty Software Bill of Materials (SBOM) vo formáte CycloneDX a analyzuje každý komponent voči autoritatívnym zdrojom zraniteľností vrátane National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index a VulnDB — takže jediné zverejnenie CVE sa okamžite objaví v každom projekte, ktorý dodáva dotknutú knižnicu.
Vlastné hostovanie Dependency-Track udržiava SBOM a zistenia zraniteľností týkajúce sa vašich proprietárnych aplikácií úplne vo vašej infraštruktúre, čo je dôležité pre organizácie pod regulačnými alebo zmluvnými obmedzeniami týkajúcimi sa toho, kde môžu byť umiestnené telemetrické údaje dodávateľského reťazca. Nasadenie podporované PostgreSQL uchováva kompletnú auditnú stopu inventárov komponentov a politických rozhodnutí naprieč každou verziou.
Kľúčové vlastnosti Dependency-Track
Príjem SBOM
Prijíma súpisky materiálov CycloneDX priamo z CI/CD pipeline, nástrojov na zostavovanie a SCA skenerov – nevyžaduje sa inštalácia agenta na hostiteľoch aplikácií.
Viaczdrojové spravodajstvo o zraniteľnostiach
Koreluje každý komponent s NVD, GitHub Advisories, OSS Index a VulnDB, aby sa novo zverejnené CVE okamžite objavili vo všetkých dotknutých projektoch.
Nástroj na správu politík
Definujte a presadzujte zásady týkajúce sa závažnosti zraniteľností, rodín licencií a veku komponentov a zlyhajte zostavenia CI, keď projekty porušujú organizačné štandardy.
Licenčný súlad
Identifikuje každú licenciu v celom grafe závislostí a označuje nekompatibilné alebo obmedzené licencie predtým, ako sa dostanú do vydania.
EPSS a kontext zneužitia
Priorizuje zistenia pomocou systému hodnotenia predikcie zneužitia a známych indikátorov zneužitia, pričom sústredí úsilie o nápravu na zraniteľnosti, ktoré sú s najväčšou pravdepodobnosťou napadnuté.
REST API a webhooks
Plné REST API a odchádzajúce notifikácie do Slacku, Microsoft Teams, Jira a webhookov vám umožňujú integrovať zistenia do existujúcich pracovných postupov pre tikety a upozornenia.
Prečo spustiť Dependency-Track na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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