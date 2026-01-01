Inštalácia phpIPAM jedným kliknutím.
Open-source nástroj na správu IP adries na sledovanie a organizovanie podsietí IPv4/IPv6 a sieťových zdrojov.
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S čím sa dá postaviť phpIPAM
phpIPAM je samo-hostovaná, webová aplikácia na správu IP adries (IPAM), ktorá poskytuje sieťovým administrátorom štruktúrovaný spôsob sledovania a organizácie adresného priestoru IPv4 a IPv6. Namiesto udržiavania tabuliek alebo spoliehania sa na proprietárny softvér na správu siete, phpIPAM poskytuje rozhranie založené na databáze pre plánovanie podsietí, sledovanie prideľovania IP adries, správu VLAN a automatizované zisťovanie siete.
Spustenie phpIPAM na vašej vlastnej infraštruktúre znamená, že vaše údaje o IP adresách — podsiete, priradenia VLAN, mapovania NAT a záznamy zariadení — zostávajú na serveroch, ktoré ovládate, bez závislosti na cloude alebo licenčných nákladov. Vstavaný sieťový skener pingá hostiteľov podľa konfigurovateľného plánu, aby udržiaval aktuálny stav IP, a REST API vám umožňuje integrovať správu IP do zriaďovacích potrubí a automatizačných pracovných postupov.
Kľúčové vlastnosti phpIPAM
Vizualizácia podsiete
Zobrazenie adresného priestoru IPv4 a IPv6 graficky, so sledovaním voľného miesta a hierarchiou podsietí zobrazenou na prvý pohľad.
Automatizované skenovanie siete
Vstavané zisťovanie siete odosiela pingy hostiteľom podľa konfigurovateľného plánu a automaticky aktualizuje stav IP adresy bez manuálneho vstupu.
Správa VLAN a VRF
Sledujte siete VLAN a VRF spolu s IP adresami, aby ste si udržali kompletný prehľad o segmentácii vašej siete.
Prístup k REST API
Programatická správa IP prostredníctvom REST API umožňuje integrovať phpIPAM do procesov zriaďovania a automatizácie infraštruktúry.
Integrácia PowerDNS
Synchronizujte názov hostiteľa a záznamy IP adries priamo s PowerDNS, aby ste udržali údaje DNS a IPAM konzistentné bez manuálnych aktualizácií.
Prečo spustiť phpIPAM na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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