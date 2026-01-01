Zľava až do výšky 69 % na Apache IoTDB

Nasadiť Apache IoTDB inštaláciou jedným kliknutím.

Priemyselná IoT časovo-radová databáza poskytujúca príjem dát s vysokou priepustnosťou, bleskové dotazy a ultra vysokú kompresiu na okraji siete.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  /mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Apache IoTDB inštaláciou jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Apache IoTDB

69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Apache IoTDB

Apache IoTDB je účelovo vytvorená časovo-radová databáza pre internet vecí, navrhnutá od základov pre priemyselné IoT pracovné zaťaženia, kde miliardy dátových bodov prichádzajú každý deň z miliónov senzorov. Jeho ľahký stĺpcový formát TsFile dosahuje kompresné pomery, ku ktorým sa typické relačné databázy nemôžu priblížiť, zatiaľ čo analytické dotazy s odozvou pod sekundu a schéma zariadení založená na strome modelujú spôsob, akým je skutočné priemyselné vybavenie štruktúrované.

Vlastné hostovanie Apache IoTDB na vašom VPS poskytuje projektom v oblasti výroby, energetiky, dopravy a inteligentných miest súkromný telemetrický backend, ktorý sa natívne integruje s Grafana, Spark, Flink, Kafka a MQTT – bez platenia poplatkov za metriku a bez odosielania údajov zo senzorov do cloudov tretích strán.

Začať
S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Apache IoTDB

Stĺpcové úložisko TsFile

Účelovo navrhnutý stĺpcový formát úložiska optimalizovaný pre údaje časových radov poskytuje kompresné pomery až 20:1 oproti tradičným databázam.

Vysokopriepustný príjem

Spracováva milióny zápisov za sekundu z nízkoenergetických IoT zariadení pomocou stromu Log-Structured Merge, navrhnutého pre pracovné zaťaženia s vysokým počtom zápisov.

Stromová schéma zariadenia

Hierarchický model cesty zrkadlí, ako továrne a flotily organizujú senzory, s neostrými zástupnými znakmi pre agregačné dotazy naprieč zariadeniami.

Natívna podpora protokolu

Príjem JDBC, Thrift RPC, REST API V2 a MQTT umožňuje akémukoľvek zariadeniu, dashboardu alebo analytickému nástroju pripojiť sa bez vlastných adaptérov.

Grafana a Spark pripravené

Oficiálne konektory pre Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka a Hadoop premieňajú IoTDB na ľahko integrovateľný backend časových radov pre existujúce dátové toky.

Prečo spustiť Apache IoTDB na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
Začať
Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀

Noel
Noel

Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.

Omkar
Omkar

Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.

Sylvain
Sylvain

Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.

Herriman
Herriman

VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.

Martin K
Martin K

Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

Začať

Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie

Apache Amoro

Apache Amoro

Správa Lakehouse pre Iceberg a Paimon so samooptimalizačným dashboardom

Nasadiť
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Multi-primárna NoSQL dokumentová databáza s HTTP/JSON API a offline synchronizáciou

Nasadiť
Apache Doris

Apache Doris

Analytická databáza MPP v reálnom čase pre SQL s podsekundovou odozvou a jednotné dátové sklady

Nasadiť
Zobraziť všetky aplikácie

Záleží nám na vašom súkromí

Táto webová stránka používa súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a na získavanie údajov o tom, ako s ňou komunikujete, ako aj na marketingové účely. Prijatím súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia na účely cielenia reklamy, personalizácie a analýzy, ako je opísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.