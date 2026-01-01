Nasadiť Apache IoTDB inštaláciou jedným kliknutím.
Priemyselná IoT časovo-radová databáza poskytujúca príjem dát s vysokou priepustnosťou, bleskové dotazy a ultra vysokú kompresiu na okraji siete.
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S čím sa dá postaviť Apache IoTDB
Apache IoTDB je účelovo vytvorená časovo-radová databáza pre internet vecí, navrhnutá od základov pre priemyselné IoT pracovné zaťaženia, kde miliardy dátových bodov prichádzajú každý deň z miliónov senzorov. Jeho ľahký stĺpcový formát TsFile dosahuje kompresné pomery, ku ktorým sa typické relačné databázy nemôžu priblížiť, zatiaľ čo analytické dotazy s odozvou pod sekundu a schéma zariadení založená na strome modelujú spôsob, akým je skutočné priemyselné vybavenie štruktúrované.
Vlastné hostovanie Apache IoTDB na vašom VPS poskytuje projektom v oblasti výroby, energetiky, dopravy a inteligentných miest súkromný telemetrický backend, ktorý sa natívne integruje s Grafana, Spark, Flink, Kafka a MQTT – bez platenia poplatkov za metriku a bez odosielania údajov zo senzorov do cloudov tretích strán.
Kľúčové vlastnosti Apache IoTDB
Stĺpcové úložisko TsFile
Účelovo navrhnutý stĺpcový formát úložiska optimalizovaný pre údaje časových radov poskytuje kompresné pomery až 20:1 oproti tradičným databázam.
Vysokopriepustný príjem
Spracováva milióny zápisov za sekundu z nízkoenergetických IoT zariadení pomocou stromu Log-Structured Merge, navrhnutého pre pracovné zaťaženia s vysokým počtom zápisov.
Stromová schéma zariadenia
Hierarchický model cesty zrkadlí, ako továrne a flotily organizujú senzory, s neostrými zástupnými znakmi pre agregačné dotazy naprieč zariadeniami.
Natívna podpora protokolu
Príjem JDBC, Thrift RPC, REST API V2 a MQTT umožňuje akémukoľvek zariadeniu, dashboardu alebo analytickému nástroju pripojiť sa bez vlastných adaptérov.
Grafana a Spark pripravené
Oficiálne konektory pre Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka a Hadoop premieňajú IoTDB na ľahko integrovateľný backend časových radov pre existujúce dátové toky.
Prečo spustiť Apache IoTDB na Hostingeri
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Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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