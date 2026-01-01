Nasadiť Trip jedným kliknutím.
Minimalistický samo-hostený sledovač máp a plánovač výletov na organizovanie bodov záujmu a viacdňových itinerárov.
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S čím sa dá postaviť Trip
Trip je minimalistický sledovač máp a plánovač ciest s vlastným hosťovaním, ktorý vám umožňuje zbierať body záujmu na interaktívnych mapách a premeniť ich na štruktúrované viacdňové itineráre. Postavený na čistom rozhraní bez rušivých vplyvov, zameriava sa na dve činnosti, ktoré cestovatelia skutočne opakujú: označovanie miest, ktoré stoja za návštevu, a ich zostavovanie do ciest s dátumami, poznámkami a prílohami.
Spustenie Tripu na vašom vlastnom VPS udržiava každý POI, itinerár a odkaz na spoločníka na cesty v rámci infraštruktúry, ktorú ovládate. Neexistuje žiadna telemetria, žiadna reklama a žiadny cloud tretej strany — vaše destinácie a cestovné plány nikdy neopustia váš server, zatiaľ čo integrácia OIDC vám umožňuje pripojiť Trip k existujúcemu nastaveniu jednotného prihlásenia, keď to potrebujete.
Kľúčové vlastnosti Trip
Interaktívne POI mapy
Vkladajte, kategorizujte a filtrujte body záujmu na prispôsobiteľných mapových dlaždiciach postavených na platforme Leaflet pre rýchle a mobilné prehliadanie.
Viacdňové itineráre
Zoskupte body záujmu do denných plánov výletov s poznámkami, nákladmi a prílohami, aby bol celý plán na jednom mieste.
Cestovná spolupráca
Zdieľajte cesty so spolucestujúcimi, aby všetci videli rovnaký itinerár a aktualizácie bez toho, aby museli neustále prechádzať chatové vlákna alebo tabuľky.
OIDC jednotné prihlásenie
Voliteľné prihlásenie cez OpenID Connect vám umožňuje opätovne použiť váš existujúci poskytovateľ identity namiesto spravovania samostatného účtu Trip.
Ochrana osobných údajov v predvolenom nastavení
Žiadna telemetria, sledovanie ani reklamy – každé miesto, fotografia a výlet zostáva na vašom VPS pod vašou priamou kontrolou.
Odľahčený SQLite
Jeden kontajner podporovaný SQLite s jedným úložným zväzkom, čo robí zálohovanie a migrácie jednoduchou kópiou súborov.
Prečo spustiť Trip na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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