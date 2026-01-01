Nasadiť Unleash jedným kliknutím.
Open-source platforma na správu funkčných prepínačov pre bezpečné a postupné zavádzanie funkcií naprieč akýmkoľvek technologickým stackom.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Unleash
Unleash je open-source platforma na správu funkcií podnikovej úrovne, ktorej dôverujú tímy vo viac ako 1 000 organizáciách. Oddeľuje nasadenie kódu od aktivácie funkcií — nasadzujte do produkcie kedykoľvek a selektívne povoľujte funkcie pre konkrétnych používateľov, percentuálne zavádzanie alebo prostredia prostredníctvom webového ovládacieho panela, bez opätovného nasadenia.
Vlastné hostovanie Unleash uchováva všetky konfigurácie príznakov a údaje o cielených používateľoch vo vašej vlastnej infraštruktúre. S viac ako 15 oficiálnymi SDK pokrývajúcimi každý hlavný jazyk a framework, môže celá vaša inžinierska organizácia prijať príznaky funkcií s konzistentným pracovným postupom — od A/B testovania a kanárikových vydaní až po núdzové vypínače.
Kľúčové vlastnosti Unleash
Postupné zavádzanie
Sprístupnite funkcie konfigurovateľnému percentu používateľov a postupne rozširujte pokrytie, pričom zachytávajte problémy skôr, než ovplyvnia všetkých.
15+ oficiálnych SDK
Natívne SDK pre Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android a ďalšie udržiavajú rýchle a lokálne vyhodnocovanie príznakov.
Cielenie prostredia
Udržiavajte nezávislé stavy príznakov pre každé prostredie – vývojové, testovacie, produkčné – z jedného riadiaceho panela bez duplikovania konfigurácie.
Aktivačné stratégie
Cieľte podľa ID používateľa, rozsahu IP adries, názvu hostiteľa alebo vlastných kontextových polí na presnú kontrolu toho, kto vidí jednotlivé funkcie.
Úplný záznam auditu
Každá zmena príznaku sa zaznamenáva s autorom a časovou pečiatkou, čo vám poskytuje kompletnú históriu na účely ladenia a dodržiavania predpisov.
Prečo spustiť Unleash na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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