Nasadiť Homarr jedným kliknutím.
Moderný, prispôsobiteľný serverový ovládací panel na organizovanie a monitorovanie všetkých vašich vlastných hostovaných služieb na jednom mieste.
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S čím sa dá postaviť Homarr
Homarr je elegantný, open-source dashboard navrhnutý tak, aby vám poskytol jednotné rozhranie pre všetky vaše samoobslužné aplikácie. Namiesto ukladania desiatok URL adries služieb do záložiek, Homarr ich prezentuje ako organizované dlaždice s indikátormi živého stavu, vyhľadávaním a rýchlymi akciami – všetko z jednej stránky.
Nasadenie Homarr na vašom vlastnom VPS znamená, že váš dashboard zostane súkromný, načíta sa okamžite v lokálnej sieti a môže sa priamo integrovať s Dockerom na automatické objavovanie spustených kontajnerov a zobrazovanie ich stavu v reálnom čase.
Kľúčové vlastnosti Homarr
Organizácia služieb
Zoskupte aplikácie do vlastných násteniek a kategórií, aby bola každá služba vzdialená na jedno kliknutie.
Integrácia Docker
Automaticky zisťovať spustené kontajnery a zobrazovať ich stav, zdravie a využitie zdrojov bez manuálnej konfigurácie.
Monitorovanie stavu
Služby sa pingujú v pravidelných intervaloch a zobrazujú živé indikátory stavu (hore/dole) priamo na každej dlaždici.
Prispôsobiteľné rozloženie
Editor mriežky s funkciou drag-and-drop vám umožňuje zmeniť veľkosť, zmeniť poradie a upraviť štýl dlaždíc tak, aby zodpovedali vášmu pracovnému postupu.
Vyhľadávanie a záložky
Okamžité vyhľadávanie vo všetkých nakonfigurovaných službách a na webe, s klávesovými skratkami pre pokročilých používateľov.
Viacpoužívateľská podpora
Vytvorte samostatné účty s povoleniami založenými na rolách, aby každý člen tímu videl len to, čo potrebuje.
Prečo spustiť Homarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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