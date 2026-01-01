Nasadenie ClickHouse jedným kliknutím.
Open-source stĺpcová OLAP databáza navrhnutá pre analýzu v reálnom čase na miliardách riadkov s latenciou dotazov v milisekundách.
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S čím sa dá postaviť ClickHouse
ClickHouse je open-source stĺpcový systém na správu databáz vytvorený špeciálne pre online analytické spracovanie — spúšťanie agregačných dotazov nad miliardami riadkov v milisekundách bez vopred vypočítaných kociek alebo materializovaných pohľadov. Pôvodne vyvinutý v Yandexe a teraz udržiavaný spoločnosťou ClickHouse Inc., poháňa analytické platformy, pozorovateľné backendy a pipeline produktových udalostí v spoločnostiach od startupov po Cloudflare, Uber a eBay.
Vlastné hostovanie ClickHouse na vašom VPS poskytuje aplikačným backendom, analytickým dashboardom a nástrojom na monitorovanie vysoko výkonnú vrstvu dotazov pre dátové záznamy, metriky, používateľské udalosti a časovo-sériové záťaže. Vstavané používateľské rozhranie Play poskytuje prehliadačové rozhranie pre dotazy, aby analytici mohli písať SQL bez inštalácie desktopového klienta.
Kľúčové vlastnosti ClickHouse
Stĺpcové úložisko
Kompresia podľa stĺpcov a rozloženie disku poskytujú 10- až 100-násobné kompresné pomery a výrazne rýchlejšie agregačné dotazy než riadkovo orientované databázy.
Rodina enginov MergeTree
Špecializované tabuľkové enginy pre časové rady, replikované dáta, súhrnné agregáty a grafové záťaže optimalizujú úložisko a dopyty podľa prípadu použitia.
Vstavané Play UI
Spúšťajte ad-hoc SQL dotazy priamo z prehliadača na /play so zvýrazňovaním syntaxe, históriou dotazov a vizualizáciou výsledkov.
Materializované zobrazenia
Inkrementálne udržiavané predagregované tabuľky vám umožňujú obsluhovať dopyty z dashboardov pre miliardy riadkov s latenciou pod jednu sekundu.
Distribuované a replikované
Natívna podpora pre sharding naprieč uzlami a replikáciu tabuliek pre vysokú dostupnosť bez externých koordinačných služieb.
Prečo spustiť ClickHouse na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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