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Open-source stĺpcová OLAP databáza navrhnutá pre analýzu v reálnom čase na miliardách riadkov s latenciou dotazov v milisekundách.

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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť ClickHouse

ClickHouse je open-source stĺpcový systém na správu databáz vytvorený špeciálne pre online analytické spracovanie — spúšťanie agregačných dotazov nad miliardami riadkov v milisekundách bez vopred vypočítaných kociek alebo materializovaných pohľadov. Pôvodne vyvinutý v Yandexe a teraz udržiavaný spoločnosťou ClickHouse Inc., poháňa analytické platformy, pozorovateľné backendy a pipeline produktových udalostí v spoločnostiach od startupov po Cloudflare, Uber a eBay.

Vlastné hostovanie ClickHouse na vašom VPS poskytuje aplikačným backendom, analytickým dashboardom a nástrojom na monitorovanie vysoko výkonnú vrstvu dotazov pre dátové záznamy, metriky, používateľské udalosti a časovo-sériové záťaže. Vstavané používateľské rozhranie Play poskytuje prehliadačové rozhranie pre dotazy, aby analytici mohli písať SQL bez inštalácie desktopového klienta.

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Kľúčové vlastnosti ClickHouse

Stĺpcové úložisko

Kompresia podľa stĺpcov a rozloženie disku poskytujú 10- až 100-násobné kompresné pomery a výrazne rýchlejšie agregačné dotazy než riadkovo orientované databázy.

Rodina enginov MergeTree

Špecializované tabuľkové enginy pre časové rady, replikované dáta, súhrnné agregáty a grafové záťaže optimalizujú úložisko a dopyty podľa prípadu použitia.

Vstavané Play UI

Spúšťajte ad-hoc SQL dotazy priamo z prehliadača na /play so zvýrazňovaním syntaxe, históriou dotazov a vizualizáciou výsledkov.

Materializované zobrazenia

Inkrementálne udržiavané predagregované tabuľky vám umožňujú obsluhovať dopyty z dashboardov pre miliardy riadkov s latenciou pod jednu sekundu.

Distribuované a replikované

Natívna podpora pre sharding naprieč uzlami a replikáciu tabuliek pre vysokú dostupnosť bez externých koordinačných služieb.

Prečo spustiť ClickHouse na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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