Nasaďte HortusFox jednoklikovou inštaláciou.
Vlastne hostený systém na správu rastlín pre katalogizáciu, plánovanie starostlivosti a súkromné usporiadanie vašej záhrady.
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S čím sa dá postaviť HortusFox
HortusFox je účelovo vytvorená webová aplikácia pre nadšencov rastlín, ktorí chcú spravovať izbové rastliny a záhrady so štruktúrou a súkromím. Umožňuje vám katalogizovať rastliny s fotografiami, názvami druhov a vlastnými atribútmi, organizovať ich podľa umiestnenia a nastavovať opakované pripomienky starostlivosti pre zalievanie, hnojenie a presádzanie. Integrácia údajov o počasí pomáha záhradkárom vonku zosúladiť plány starostlivosti s environmentálnymi podmienkami, zatiaľ čo vstavané rozpoznávanie rastlín pomáha pri identifikácii neznámych druhov.
Vlastné hostovanie HortusFox na vašom VPS zaisťuje, že roky záznamov o raste, histórie starostlivosti a fotografií rastlín zostanú pod vašou plnou kontrolou — žiadna cloudová služba tretej strany nemôže ukončiť prístup k údajom o vašej zbierke alebo speňažiť vaše záhradnícke návyky.
Kľúčové vlastnosti HortusFox
Pripomienky starostlivosti
Nastavte opakujúce sa úlohy na zalievanie, hnojenie a presádzanie, aby žiadna rastlina nebola nikdy vynechaná v nabitom pláne starostlivosti.
Lokalizovaná organizácia
Priraďte rastliny do konkrétnych miestností alebo vonkajších priestorov, aby ste mohli rýchlo filtrovať svoju zbierku a spravovať každú oblasť nezávisle.
Integrácia počasia
Prepojte miestne údaje o počasí, aby ste starostlivosť o vonkajšie rastliny automaticky prispôsobili podmienkam zrážok a teploty.
Rozpoznávanie rastlín
Identifikujte neznáme druhy z fotografií priamo v aplikácii a pridajte potvrdené údaje o druhoch do vášho katalógu bez opustenia aplikácie HortusFox.
Riadenie zásob
Sledujte črepníky, hnojivá, náradie a zásoby popri vašich rastlinách, aby boli záhradnícke zdroje vždy evidované.
Spolupracujúci chat
Vstavaný skupinový chat umožňuje domácnostiam a tímom koordinovať zodpovednosti za starostlivosť o rastliny bez samostatných aplikácií na správy.
Prečo spustiť HortusFox na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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