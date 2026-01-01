Nasaďte nové API jednoklikovou inštaláciou.
Jednotná brána LLM na správu viacerých poskytovateľov AI so sledovaním používania, riadením prístupu a vyvažovaním záťaže.
Vyberte si VPS plán pre New API
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť New API
Nové API je open-source LLM brána, ktorá poskytuje jednotný prístupový bod pre OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini a desiatky ďalších poskytovateľov AI. Centralizuje správu kľúčov API, vynucuje kvóty používania, sleduje náklady na používateľa alebo tím a umožňuje prepnutie pri zlyhaní (failover) a rozloženie záťaže (load balancing) medzi poskytovateľmi — všetko prostredníctvom webového ovládacieho panela.
Vlastné hostovanie Nového API na vašom VPS udržiava citlivé poverenia AI a údaje o používaní pod vašou kontrolou, odstraňuje poplatky za bránu za požiadavku a poskytuje vám flexibilitu pridávať alebo vymieňať poskytovateľov bez zmeny kódu vašej aplikácie.
Kľúčové vlastnosti New API
Jednotná brána poskytovateľa
Smerujte požiadavky na OpenAI, Claude, Gemini a iné LLM prostredníctvom jedného koncového bodu a prepínajte poskytovateľov bez zmeny kódu vašej aplikácie.
Sledovanie používania a kvóty
Monitorujte spotrebu tokenov a náklady na používateľa, tím alebo projekt a nastavte pevné limity, aby ste predišli neočakávaným výdavkom na AI vo vašej organizácii.
Vyrovnávanie záťaže a preklopenie pri zlyhaní
Distribuuje požiadavky medzi viaceré kanály poskytovateľov a automaticky sa prepne na alternatívy, keď je poskytovateľ nedostupný, čím sa maximalizuje doba prevádzkyschopnosti.
Riadenie prístupu na základe tokenov
Vydávajte API tokeny tímom a aplikáciám bez odhalenia vašich skutočných poverení poskytovateľa, pričom tajomstvá zostanú centralizované a kedykoľvek odvolateľné.
Webový panel
Spravujte kanály, používateľov a kvóty prostredníctvom vstavaného webového rozhrania s protokolmi používania v reálnom čase a analýzou spotreby.
Prečo spustiť New API na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.