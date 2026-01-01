Nasaďte Woodpecker CI jednoklikovou inštaláciou.
Ľahká open-source CI/CD platforma s natívnou integráciou GitHub pre automatizované testovanie, zostavovanie a nasadenie.
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S čím sa dá postaviť Woodpecker CI
Woodpecker CI je odľahčený komunitný fork Drone CI, ktorý poskytuje priamočiaru platformu pre nepretržitú integráciu a doručovanie. Pipeline sú definované ako jednoduché súbory YAML vo vašich repozitároch a Woodpecker ich spúšťa automaticky pri udalostiach push, pull request alebo tag prostredníctvom integrácie GitHub OAuth.
Vlastné hostovanie Woodpecker CI na VPS vám dáva úplnú kontrolu nad vašou infraštruktúrou zostavovania bez fakturácie za minútu alebo obmedzení počtu miest. Poznámka: pred nasadením vytvorte aplikáciu GitHub OAuth s URL adresou spätného volania nastavenou na URL adresu vašej inštancie Woodpecker, potom počas procesu nastavenia poskytnite ID klienta a tajný kľúč.
Kľúčové vlastnosti Woodpecker CI
Definície kanála YAML
Definujte pipeline na zostavovanie, testovanie a nasadzovanie ako súbory .woodpecker.yaml uložené spolu s kódom vašej aplikácie.
Integrácia GitHub
Automaticky spúšťajte pipeline pri udalostiach push, pull request a tag prostredníctvom GitHub OAuth bez dodatočných webhookov.
Natívne zostavenia Docker
Každý krok pipeline beží v kontajneri Docker, ktorý poskytuje čisté, izolované a reprodukovateľné prostredia zostavenia.
Paralelné kroky
Spúšťajte nezávislé kroky pipeline paralelne na skrátenie celkového času zostavovania pre viackomponentové projekty.
Správa tajomstiev
Ukladajte kľúče API a prihlasovacie údaje ako šifrované tajomstvá pipeline prístupné krokom bez ich odhalenia v súboroch YAML.
Prečo spustiť Woodpecker CI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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