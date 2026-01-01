Nasadenie Yarn jedným kliknutím.
Samoobslužný, decentralizovaný mikroblogovací pod postavený na formáte twtxt bez reklám, sledovania alebo závislosti od dodávateľa.
Vyberte si VPS plán pre Yarn
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Yarn
Yarn je decentralizovaná, samo-hostovaná platforma sociálnych médií, ktorá kombinuje mikroblogovanie v štýle Twitteru s otvoreným formátom kanála twtxt. Každý pod je nezávislá inštancia, ktorá sa federuje s inými podmi Yarn a akýmkoľvek kanálom twtxt na otvorenom webe, takže používatelia sledujú ľudí naprieč servermi bez závislosti od jedného poskytovateľa. Softvér nezhromažďuje žiadne osobné informácie, nespúšťa žiadnu reklamu a neposiela žiadne analytické údaje — obsah a grafy sledovateľov patria výhradne prevádzkovateľovi podu.
Prevádzkovanie vlastného podu Yarn na VPS udržiava konverzácie, médiá a identitu pod vašou vlastnou doménou. Server yarnd založený na Go je ľahký, uchováva všetko v jednej vstavanej databáze a podporuje jedno-užívateľské aj viac-užívateľské pody s nahrávaním médií, vláknovými konverzáciami a plnými kanálmi RSS/Atom.
Kľúčové vlastnosti Yarn
Decentralizované twtxt kanály
Každý účet zverejňuje prenosný twtxt kanál, ktorý môže sledovať akýkoľvek Yarn pod alebo kompatibilný klient – žiadne centrálne servery ani proprietárne protokoly.
Súkromie už v návrhu
Žiadna analytika, žiadna reklama a žiadne sledovanie tretími stranami — yarnd zhromažďuje len to, čo je potrebné na prevádzku samotného podu.
Vláknové konverzácie
Vlákna odpovedí, zmienky a predmety umožňujú diskusiám zostať čitateľnými naprieč podmi bez závislosti od centralizovaných časových osí.
Vstavaná podpora médií
Nahrajte obrázky, zvuk a video priamo do vášho podu s voliteľným prekódovaním ffmpeg pre prehrávanie priamo v obsahu.
Jednopoužívateľské alebo viacpoužívateľské pody
Prevádzkujte osobný pod pre seba alebo otvorte registrácie na hosťovanie komunity – rovnaký binárny súbor spracováva oba modely nasadenia.
Ľahký Go binárny súbor
Server yarnd beží ako jediný skompilovaný binárny súbor so vstavanou databázou bitcask, čo udržiava nízke využitie zdrojov na malých VPS plánoch.
Prečo spustiť Yarn na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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