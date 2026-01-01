Nasaďte Drupal jednoklikovou inštaláciou.
Open-source CMS podnikovej úrovne, ktorý poháňa milióny webových stránok celosvetovo, od osobných blogov až po rozsiahle vládne portály.
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S čím sa dá postaviť Drupal
Drupal je vyspelý systém na správu obsahu podnikovej triedy, ktorému dôverujú vlády, univerzity, mediálne spoločnosti a organizácie z rebríčka Fortune 500 po celom svete. Jeho modulárna architektúra a rozsiahly ekosystém s viac ako 50 000 prispievajúcimi modulmi umožňujú tímom vytvárať čokoľvek od jednoduchej redakčnej stránky až po komplexnú digitálnu platformu s viacerými stránkami bez toho, aby sa dotkli jediného riadku vlastného kódu.
Bezhlavé možnosti CMS systému Drupal, robustná vrstva API a granulárny systém povolení z neho robia silnú voľbu pre organizácie, ktoré potrebujú spravovať obsah naprieč viacerými kanálmi – web, mobil a ďalšie – pri zachovaní prísnych redakčných pracovných postupov a požiadaviek na súlad. Toto nasadenie spája Drupal s backendom PostgreSQL pre spoľahlivosť a výkon na produkčnej úrovni.
Kľúčové vlastnosti Drupal
Flexibilné modelovanie obsahu
Definujte vlastné typy obsahu a polia, aby presne zodpovedali vášmu redakčnému pracovnému postupu, bez toho, aby ste boli obmedzení pevnou dátovou štruktúrou.
Headless CMS a REST API
Sprístupnite obsah prostredníctvom rozhrania RESTful alebo JSON:API, aby front-end tímy mohli vytvárať vlastné prostredia v akomkoľvek frameworku.
Granulárne roly a povolenia
Presne kontrolujte, čo každá používateľská rola môže vytvárať, upravovať, publikovať alebo odstraňovať v celej hierarchii stránok.
Viacjazyčná podpora
Vstavaný preklad a správa jazykov vám umožňuje publikovať obsah v desiatkach jazykov z jednej inštalácie.
Rozsiahly modulový ekosystém
Viac ako 50 000 prispievaných modulov rozširuje Drupal o elektronický obchod, SEO, správu médií a integrácie služieb tretích strán.
Prečo spustiť Drupal na Hostingeri
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Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
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Vstavaný správca Dockeru
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Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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