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Open-source CMS podnikovej úrovne, ktorý poháňa milióny webových stránok celosvetovo, od osobných blogov až po rozsiahle vládne portály.

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Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Drupal

Drupal je vyspelý systém na správu obsahu podnikovej triedy, ktorému dôverujú vlády, univerzity, mediálne spoločnosti a organizácie z rebríčka Fortune 500 po celom svete. Jeho modulárna architektúra a rozsiahly ekosystém s viac ako 50 000 prispievajúcimi modulmi umožňujú tímom vytvárať čokoľvek od jednoduchej redakčnej stránky až po komplexnú digitálnu platformu s viacerými stránkami bez toho, aby sa dotkli jediného riadku vlastného kódu.

Bezhlavé možnosti CMS systému Drupal, robustná vrstva API a granulárny systém povolení z neho robia silnú voľbu pre organizácie, ktoré potrebujú spravovať obsah naprieč viacerými kanálmi – web, mobil a ďalšie – pri zachovaní prísnych redakčných pracovných postupov a požiadaviek na súlad. Toto nasadenie spája Drupal s backendom PostgreSQL pre spoľahlivosť a výkon na produkčnej úrovni.

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Kľúčové vlastnosti Drupal

Flexibilné modelovanie obsahu

Definujte vlastné typy obsahu a polia, aby presne zodpovedali vášmu redakčnému pracovnému postupu, bez toho, aby ste boli obmedzení pevnou dátovou štruktúrou.

Headless CMS a REST API

Sprístupnite obsah prostredníctvom rozhrania RESTful alebo JSON:API, aby front-end tímy mohli vytvárať vlastné prostredia v akomkoľvek frameworku.

Granulárne roly a povolenia

Presne kontrolujte, čo každá používateľská rola môže vytvárať, upravovať, publikovať alebo odstraňovať v celej hierarchii stránok.

Viacjazyčná podpora

Vstavaný preklad a správa jazykov vám umožňuje publikovať obsah v desiatkach jazykov z jednej inštalácie.

Rozsiahly modulový ekosystém

Viac ako 50 000 prispievaných modulov rozširuje Drupal o elektronický obchod, SEO, správu médií a integrácie služieb tretích strán.

Prečo spustiť Drupal na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

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Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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