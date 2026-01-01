Nasadiť GlitchTip inštaláciou jedným kliknutím.
Platforma na sledovanie chýb a monitorovanie výkonu s otvoreným zdrojovým kódom, plne kompatibilná so Sentry SDK — ľahká alternatíva s vlastným hosťovaním.
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S čím sa dá postaviť GlitchTip
GlitchTip je open-source platforma na sledovanie chýb a monitorovanie výkonu, ktorá slúži ako priama náhrada za Sentry. Každé oficiálne Sentry SDK — pre JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobilné zariadenia a ďalšie — funguje bez zmien, stačí ho nasmerovať na váš GlitchTip DSN. Platforma zachytáva neošetrené výnimky, kontext breadcrumb, zdrojové mapy a sledovanie vydaní s rovnakým pracovným postupom a vzormi používateľského rozhrania, aké už vývojári poznajú zo Sentry.
Vlastné hostovanie GlitchTipu na vašom VPS vám poskytuje celý pracovný postup sledovania chýb, aký by ste získali zo Sentry SaaS — ale s menšou spotrebou zdrojov a bez kvóty na udalosť. Režim všetko v jednom s jedným kontajnerom spracováva príjem dát, webové používateľské rozhranie a spracovanie na pozadí bez samostatných služieb pracovníkov.
Kľúčové vlastnosti GlitchTip
Sentry kompatibilné API
Priama náhrada za Sentry – každý oficiálny Sentry SDK funguje bez zmeny nasmerovaním na váš GlitchTip DSN, nie je potrebné prepisovať kód.
Zachytávanie a zoskupovanie chýb
Inteligentné zoskupovanie podobných výnimiek podľa odtlačku stopy zásobníka eliminuje duplicitný šum, zobrazujúc každý jedinečný problém raz s kompletnou históriou udalostí.
Zdrojové mapy a vydania
Nahrajte zdrojové mapy JavaScriptu pre produkčné zostavenia a označte vydania, aby sa trasovania zásobníka preložili na pôvodné zdrojové riadky a sledovanie regresie fungovalo okamžite.
Výkon a dostupnosť
Voliteľné monitorovanie výkonu transakcií a kontroly dostupnosti dopĺňajú sledovanie chýb pomocou profilov doby odozvy a externých sond stavu.
Vydávať oznámenia
Upozornenia Slack, Discord, Microsoft Teams, generický webhook a e-mailové upozornenia sa spúšťajú pri prvom výskyte, regresii a prekročení prahovej hodnoty pre každý projekt.
Tím a vymedzenie rozsahu projektu
Organizujte chyby podľa projektu a tímu s povoleniami rolí na používateľa, aby frontendové, backendové a mobilné skupiny videli len svoje vlastné toky výnimiek.
Prečo spustiť GlitchTip na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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