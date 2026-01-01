Nasadiť KitchenOwl pomocou inštalácie na jedno kliknutie.
Vlastne hostovaný zdieľaný nákupný zoznam, správca receptov a plánovač jedál, ktorý udržiava celú domácnosť v synchronizácii z akéhokoľvek zariadenia.
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S čím sa dá postaviť KitchenOwl
KitchenOwl je open-source samo-hostovaná aplikácia na nákupný zoznam, recepty a plánovanie jedál pre domácnosti. Backend Flask sa spája s webovým a mobilným používateľským rozhraním Flutter, aby udržal nákupné zoznamy, inventár špajze a uložené recepty synchronizované v reálnom čase naprieč zariadeniami každého člena domácnosti — telefóny v obchode, tablety v kuchyni, notebooky kdekoľvek inde.
Samo-hostovanie KitchenOwl na vašom vlastnom VPS udržuje nákupné návyky, zbierky receptov a domáce rutiny v infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto bezplatného SaaS, ktorý monetizuje údaje o nákupoch spotrebiteľov. Nasadenie v jednom kontajneri sa dodáva so SQLite pre nízku spotrebu zdrojov, podporuje neobmedzený počet domácností a receptov a integruje sa s mobilnými aplikáciami pre iOS a Android pre úpravu zoznamov v obchode.
Kľúčové vlastnosti KitchenOwl
Zdieľané nákupné zoznamy
Nákupné zoznamy synchronizované v reálnom čase naprieč telefónmi, tabletmi a notebookmi, aby všetci videli rovnaký zoznam počas nakupovania alebo plánovania.
Recepty a plánovanie jedál
Uložte si recepty (alebo ich importujte z URL), plánujte jedlá v kalendári a automaticky generujte nákupný zoznam z vybraných receptov.
Sledovanie špajze
Sledujte položky, ktoré už máte k dispozícii, aby ich plánovanie jedál mohlo odpočítať z vygenerovaného nákupného zoznamu a zabrániť duplicitným nákupom.
Viacero domácností
Spravujte samostatné domácnosti na jednej inštancii, každá s izolovanými zoznamami, receptami a členmi pre zdieľané domácnosti alebo rozšírenú rodinu.
Aplikácie pre iOS a Android
Mobilné aplikácie prvej strany sa pripájajú k vašej samoobslužnej inštancii pre rýchle aktualizácie zoznamov, offline nakupovanie a zadávanie položiek pomocou čiarového kódu.
Inteligentné návrhy
Návrhy položiek a triedenie s ohľadom na uličky zrýchľujú tvorbu zoznamu tým, že sa učia, ktoré položky vaša domácnosť zvykne kupovať spoločne.
Prečo spustiť KitchenOwl na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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