Nasaďte Bytebase inštaláciu jedným kliknutím.
Open-source databázová DevOps platforma na kontrolu, schvaľovanie a bezpečné nasadzovanie zmien schémy naprieč prostrediami.
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S čím sa dá postaviť Bytebase
Bytebase je open-source DevOps platforma pre databázy, ktorá prináša disciplínu softvérového inžinierstva do správy zmien databáz. Zatiaľ čo väčšina tímov sa spolieha na ad-hoc SQL skripty alebo neformálne schválenia DBA, Bytebase poskytuje štruktúrované pracovné postupy kontroly, pipeline nasadenia vo viacerých prostrediach a viac ako 200 vstavaných pravidiel kontroly SQL, ktoré odrážajú spôsob, akým sa dodáva aplikačný kód.
Podporuje viac ako 20 databázových systémov — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake a ďalšie — z jedného webového rozhrania. Vlastné hostovanie udržiava databázové poverenia a históriu zmien výhradne vo vašej vlastnej infraštruktúre, pričom žiadna služba tretej strany nikdy nepristupuje k vašim schémam ani dátam.
Kľúčové vlastnosti Bytebase
Pracovné postupy zmien databázy
Smerujte každú migráciu schémy cez konfigurovateľné kroky kontroly a schvaľovania predtým, ako sa dostane do akéhokoľvek databázového prostredia.
Vstavaná kontrola SQL
Viac ako 200 pravidiel automaticky zachytáva anti-vzory, chýbajúce indexy a deštruktívne operácie pred schválením zmeny.
Integrácia GitOps
Prepojte Bytebase s vaším Git repozitárom, aby migrácie databázy nasledovali rovnaký proces žiadostí o stiahnutie (pull-request) ako kód aplikácie.
Viacprostredné nasadenia
Definujte usporiadané pipeline naprieč vývojom, testovacím prostredím a produkciou s požadovanými schvaľovacími bránami v každej fáze.
Audit a dodržiavanie
Každá migrácia a schválenie je zaznamenaná v protokole odolnom voči neoprávnenej manipulácii s časovými pečiatkami a atribúciou používateľa, podporujúc SOC 2 a podobné rámce.
Prečo spustiť Bytebase na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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