Nasadiť Gitea inštaláciou jedným kliknutím.
Ľahká samo-hostovaná Git platforma s repozitármi, sledovaním problémov a nástrojmi na tímovú spoluprácu.
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S čím sa dá postaviť Gitea
Gitea je ľahká, open-source platforma na hostovanie Git, ktorá tímom poskytuje súkromný domov pre kód bez réžie väčších DevOps platforiem. Poskytuje správu repozitárov, požiadavky na stiahnutie (pull requests), sledovanie problémov, revízie kódu a prístup SSH prostredníctvom čistého webového rozhrania – a pohodlne beží na skromných serverových zdrojoch.
Samohosting Gitea na vašom VPS znamená, že váš zdrojový kód a dáta spolupráce zostávajú na infraštruktúre, ktorú ovládate. Toto nasadenie spája Gitea s databázou MySQL pre spoľahlivú perzistenciu dát a zahŕňa presmerovanie portov SSH, aby vývojári mohli nahrávať a sťahovať (push and pull) pomocou štandardných pracovných postupov Git.
Kľúčové vlastnosti Gitea
Správa repozitára
Kompletné hostovanie Git repozitárov s ochranou vetiev, žiadosťami o zlúčenie a pracovnými postupmi kontroly kódu pre tímy akejkoľvek veľkosti.
Sledovanie problémov
Vstavaný sledovač problémov so štítkami, míľnikmi a projektovými tabuľami na organizovanie práce spolu s vaším kódom.
SSH a HTTPS prístup
Vývojári môžu odosielať a sťahovať dáta cez SSH alebo HTTPS pomocou svojich existujúcich nástrojov Git bez akýchkoľvek zmien v pracovnom postupe.
Webhooky a CI/CD
Podpora webhookov a integrácie s populárnymi systémami CI/CD umožňujú automatizované testovanie a nasadzovacie kanály.
Nízka záťaž
Gitea funguje efektívne na malých serveroch, vďaka čomu je praktické ho nasadiť na skromnom VPS bez straty výkonu.
Prečo spustiť Gitea na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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