Open-source platforma na modelovanie a dokumentáciu sieťovej infraštruktúry pre IP adresy, racky a okruhy.
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S čím sa dá postaviť NetBox
NetBox je popredná open-source platforma na modelovanie a dokumentovanie sieťovej infraštruktúry. Pôvodne vyvinutá spoločnosťou DigitalOcean, poskytuje komplexný zdroj pravdy pre správu IP adries (IPAM), správu infraštruktúry dátových centier (DCIM), obvody, pripojenia a virtualizačné zdroje. Sieťoví inžinieri používajú NetBox na sledovanie každého zariadenia, kábla, IP adresy a VLAN v celej ich infraštruktúre.
Vlastné hostovanie NetBoxu na vašom VPS udržuje všetku sieťovú dokumentáciu súkromnú a prístupnú pre váš prevádzkový tím. Toto nasadenie zahŕňa PostgreSQL pre ukladanie dát, Redis pre cachovanie a úlohy na pozadí a vyhradený pracovný proces pre spoľahlivé vykonávanie úloh. Administrátorský účet sa automaticky vytvorí pri prvom spustení s povereniami nakonfigurovanými počas nasadenia.
Kľúčové vlastnosti NetBox
Správa IP adries
Sledujte predpony IP adries, adresy, rozsahy a siete VLAN s hierarchickou organizáciou a sledovaním využitia.
Inventár zariadení
Modelovanie sieťových zariadení, typov zariadení, výrobcov a platforiem s diagramami usporiadania v racku a trasovaním káblov.
Sledovanie obvodu
Zdokumentujte WAN okruhy, poskytovateľov a pripojenia s mapovaním A/Z ukončenia a zmluvnými podrobnosťami.
REST a GraphQL API
Plné REST a GraphQL API umožňujú automatizáciu, integráciu s monitorovacími nástrojmi a programové riadenie infraštruktúry.
Vlastné polia
Rozšírte akýkoľvek typ objektu o vlastné polia, značky a validačné pravidlá, aby vyhovovali špecifickým potrebám dokumentácie vašej organizácie.
Zmena protokolovania
Kompletná auditná stopa každej zmeny záznamov infraštruktúry s priradením používateľa a časovými pečiatkami.
Prečo spustiť NetBox na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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