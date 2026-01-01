Nasaďte ChartDB jedným kliknutím.
Editor diagramov databáz s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý okamžite vizualizuje akúkoľvek schému z jedného SQL dotazu a nevyžaduje uložené poverenia.
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S čím sa dá postaviť ChartDB
ChartDB je editor databázových diagramov založený na prehliadači, ktorý umožňuje vývojárom a správcom databáz vizualizovať akúkoľvek databázovú schému bez priameho pripojenia nástroja k ich databáze. Jediný „Smart Query“ – SQL príkaz, ktorý spustíte vo svojom vlastnom klientovi – vráti metadáta schémy ako JSON. Vložte ho do ChartDB a okamžite vygeneruje plnohodnotný interaktívny ERD, bez účtu, uložených poverení a bez toho, aby heslo k databáze opustilo váš terminál.
Funkcia exportu DDL poháňaná AI generuje migračné skripty medzi databázovými dialektmi, čo je užitočné pre tímy plánujúce migrácie medzi databázami alebo dokumentujúce zmeny schémy na kontrolu. Vlastné hostovanie ChartDB uchováva všetky informácie o schéme vo vašej vlastnej infraštruktúre namiesto cloudového nástroja tretej strany.
Kľúčové vlastnosti ChartDB
Inteligentný import dotazov
Vložte výsledok jedného SQL dotazu na okamžité vygenerovanie kompletného ERD – nevyžaduje sa žiadne priame pripojenie k databáze ani uložené poverenia.
Export AI DDL
Vytvára migračné skripty SQL medzi databázovými dialektmi, pomáha tímom plánovať migrácie medzi databázami alebo vytvárať dokumentáciu schémy.
Podpora 10+ databáz
Funguje s PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase a ďalšími hneď po vybalení.
Interaktívny editor
Anotujte, preusporiadajte a dolaďte diagramy pomocou rozhrania potiahni a pusť, navrhnutého pre komplexné schémy s viacerými tabuľkami.
Viaceré exportné formáty
Exportujte diagramy ako SQL, DBML, JSON, PNG, JPG alebo SVG pre dokumentáciu, zdieľanie alebo integráciu s inými nástrojmi.
Prečo spustiť ChartDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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