Nasaďte Scoold jedným kliknutím.
Vlastne hostovaná Q a A platforma typu Stack Overflow pre tímy, učebne a zdieľanie interných znalostí.
Vyberte si VPS plán pre Scoold
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Scoold
Scoold je open-source platforma pre otázky a odpovede a zdieľanie vedomostí, inšpirovaná Stack Overflow, účelovo vytvorená pre tímy, školy a organizácie, ktoré potrebujú štruktúrované miesto na zaznamenávanie otázok, odpovedí a kolektívnych vedomostí. Frontend Spring Boot s jedným JAR súborom je spárovaný s backendom Para, ktorý spracováva autentifikáciu, vyhľadávanie a perzistenciu a dodáva sa v tomto nasadení s vloženým úložiskom H2, pripraveným na použitie pri prvom spustení.
Vlastné hostovanie Scooldu uchováva každú otázku, odpoveď, hlas a identitu používateľa na vašom vlastnom VPS namiesto služby otázok a odpovedí SaaS tretej strany. Neexistujú žiadne poplatky za používateľa, žiadna závislosť na dodávateľovi pre vašu vedomostnú bázu a licencia Apache 2.0 vám umožňuje prispôsobiť pravidlá hlasovania, odznaky, priestory a poskytovateľov autentifikácie tak, aby zodpovedali tomu, ako váš tím skutočne pracuje.
Kľúčové vlastnosti Scoold
Pracovný postup Stack Overflow
Hlasovanie, prijaté odpovede, reputácia, odznaky a značky poskytujú prispievateľom rovnaký známy tok otázok a odpovedí ako verejný Stack Overflow, bez nutnosti učenia sa pre nových členov tímu.
Priestory pre tímy
Zoskupte otázky a používateľov do izolovaných priestorov, aby inžiniering, podpora a HR mohli zdieľať jednu inštaláciu Scoold bez toho, aby sa ich obsah navzájom prelínal.
Zoskupený Para backend
Aplikačný server Para je nasadený spolu so Scooldom a automaticky inicializovaný pri prvom spustení, takže autentifikácia, vyhľadávanie a úložisko fungujú ihneď po vybalení bez samostatného nastavenia.
Sociálne a LDAP prihlásenie
Prihláste sa pomocou Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP alebo e-mailu a hesla – vyberte si poskytovateľov identity, ktorých už vaša organizácia používa bez písania vlastného autentifikačného kódu.
Markdown a bloky kódu
Markdown vo formáte GitHub s blokmi kódu so zvýraznenou syntaxou, tabuľkami, zoznamami úloh a emotikonmi robí zo Scoold prirodzene vhodné riešenie pre inžinierske tímy, ktoré dokumentujú technické problémy a riešenia.
REST API a webhooks
Rozhranie OpenAPI 3.0 REST a podpísané webhooky vám umožňujú skriptovať reportovanie, importovať starší obsah Q&A a prepojiť Scoold s chatom, Zapierom alebo s vašou vlastnou automatizáciou.
Prečo spustiť Scoold na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.