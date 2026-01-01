Nasadiť Seafile inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužná platforma na synchronizáciu a zdieľanie súborov ako alternatíva k Dropboxu.
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S čím sa dá postaviť Seafile
Seafile je vysokovýkonná, open-source platforma na synchronizáciu a zdieľanie súborov, ktorú používajú milióny ľudí po celom svete. Jej jedinečná technológia synchronizácie na úrovni blokov poskytuje rýchle prenosy súborov s efektívnym využitím šírky pásma naprieč zariadeniami, vďaka čomu je ideálna pre tímy spravujúce rozsiahle knižnice súborov. Na rozdiel od generického cloudového úložiska bol Seafile navrhnutý od základov pre spoľahlivú synchronizáciu rozsiahlych zbierok súborov.
S klientskym šifrovaním, verzovaním súborov, podrobnými povoleniami pre priečinky a natívnymi synchronizačnými klientmi pre každú platformu poskytuje Seafile správu súborov na podnikovej úrovni bez poplatkov za predplatné alebo cien za používateľa. Vlastné hostovanie uchováva všetky vaše dáta na vašom vlastnom serveri. Táto šablóna zahŕňa MariaDB pre ukladanie metadát, Memcached pre výkonnostné cachovanie a smerovanie HTTPS cez Traefik pre bezpečný prístup.
Kľúčové vlastnosti Seafile
Bloková synchronizácia
Delta synchronizácia prenáša len zmenené bloky súborov, poskytujúc rýchlu a šírku pásma šetriacu synchronizáciu naprieč všetkými pripojenými zariadeniami.
End-to-end šifrovanie
Klientske šifrované knižnice zabezpečujú šifrovanie súborov pred opustením vášho zariadenia, čím chránia citlivé údaje v pokoji aj počas prenosu.
Verzovanie súborov
Automatická história verzií s konfigurovateľným uchovávaním vám umožňuje obnoviť predchádzajúce verzie súborov a sledovať zmeny v priebehu času.
Zabezpečené zdieľacie odkazy
Zdieľajte súbory a priečinky prostredníctvom odkazov s heslami, dátumami vypršania platnosti a limitmi sťahovania pre kontrolovanú externú spoluprácu.
Multiplatformoví klienti
Natívni synchronizační klienti pre Windows, macOS, Linux, iOS a Android udržiavajú vaše súbory dostupné na každom zariadení.
Prečo spustiť Seafile na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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