Nasaďte LibreChat jednoklikovou inštaláciou.
Open-source AI chatovacia platforma poskytujúca jednotné rozhranie pre OpenAI, Anthropic, Google Gemini a lokálne modely.
Vyberte si VPS plán pre LibreChat
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť LibreChat
LibreChat je samo-hostovaná alternatíva ChatGPT s viac ako 15 000 hviezdičkami na GitHub, ktorá vám poskytuje jednotné, prepracované rozhranie na interakciu s viacerými poskytovateľmi AI. Podporuje modely OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI a lokálne hostované modely cez Ollama — všetko z jedného nasadenia, bez prechádzania medzi rôznymi panelmi dodávateľov.
Táto šablóna združuje kompletný stack LibreChat: MongoDB na ukladanie konverzácií, MeiliSearch na fulltextové vyhľadávanie v histórii chatu a vektorovú databázu PostgreSQL pre dopyty dokumentov RAG. Spustenie na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé konverzácie na vašej infraštruktúre a zároveň vám poskytuje plnú kontrolu nad kľúčmi API, prístupom používateľov a správou nákladov.
Kľúčové vlastnosti LibreChat
Prístup k AI viacerých poskytovateľov
Pripojte modely OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI a lokálne modely Ollama a prepínajte medzi nimi v rámci jednej chatovej relácie.
RAG dopyty dokumentov
Nahrajte dokumenty a dopytujte sa na ne s akýmkoľvek pripojeným AI modelom pomocou vstavanej vyhľadávacej pipeline poháňanej pgvectorom.
Vyhľadávanie konverzácií
Okamžite nájdite minulé chaty s fulltextovým vyhľadávaním, ktoré je poháňané MeiliSearch, v celej vašej histórii konverzácií.
Spravovanie používateľov
Zaregistrujte viacerých používateľov s prihlásením pomocou e-mailu/hesla, centrálne spravujte prístup k API kľúčom a sledujte spotrebu tokenov pre každého používateľa.
Úplná ochrana osobných údajov
Všetky konverzácie s AI a nahrané dokumenty zostávajú na vašom VPS — žiadne zhromažďovanie údajov tretími stranami nad rámec rozhraní API poskytovateľov AI, ktoré si vyberiete.
Prečo spustiť LibreChat na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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