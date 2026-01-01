Nasadenie Apache Gravitino jedným kliknutím.
Open-sourceové dátové jazero metadát, ktoré zjednocuje katalógy, schémy a tabuľky naprieč Icebergom, Hive, MySQL a PostgreSQL za jedným API.
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S čím sa dá postaviť Apache Gravitino
Apache Gravitino je geo-distribuované, federované jazero metadát, ktoré poskytuje dátovým tímom jedno miesto na správu tabuliek, schém, súborov, modelov a prístupových politík naprieč heterogénnymi katalógmi. Na rozdiel od tradičného Hive Metastore, Gravitino federuje existujúce katalógy bez kopírovania metadát a sprístupňuje ich prostredníctvom jednotného REST API a moderného webového používateľského rozhrania, takže enginy ako Trino, Spark, Flink a Doris môžu dotazovať rovnaké logické zobrazenie.
Vlastné hostovanie Gravitina na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé rodokmene, definície schém a mapovania poverení vo vašom prostredí a vyhýba sa opakovaným nákladom na spravované služby metadát. Zabalený koncový bod katalógu Iceberg REST je pripravený podporovať tabuľky lakehouse ihneď po vybalení.
Kľúčové vlastnosti Apache Gravitino
Zjednotené jazero metadát
Federujte katalógy Iceberg, Hive, JDBC a súborového systému za jednotným rozhraním REST API a trojúrovňovým priestorom názvov metalake.catalog.schema.
Vstavané Iceberg REST
Poskytuje koncový bod katalógu Iceberg REST na porte 9001, aby Spark, Flink a Trino mohli čítať a zapisovať tabuľky Iceberg bez externej služby.
Moderné webové používateľské rozhranie
Prehliadajte metalaky, katalógy, schémy a tabuľky, upravujte vlastnosti a kontrolujte pôvod zo vstavanej webovej konzoly – nie je potrebný žiadny ďalší kontajner.
Viacmotorová kompatibilita
Konektory Trino, Spark, Flink, Doris a PyIceberg komunikujú s Gravitinom, takže rovnaké metadáta poháňajú SQL, dávkové a streamovacie pracovné zaťaženia.
Katalógy sád súborov a modelov
Spravuje neštruktúrované sady súborov a metadáta modelov strojového učenia popri tabuľkách, čím poskytuje záťažiam AI a lakehouse jednu riadiacu rovinu.
Prečo spustiť Apache Gravitino na Hostingeri
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Vstavaný správca Dockeru
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Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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