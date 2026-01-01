Nasaďte Yuvomi inštaláciou na jedno kliknutie.
Súkromný rodinný plánovač s vlastným hostingom na úlohy, kalendáre, jedlá, nákupy a domáce rozpočty v jednej mobilnej aplikácii.
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S čím sa dá postaviť Yuvomi
Yuvomi je open-source rodinný organizér, ktorý spája úlohy, zdieľané kalendáre, nákupné zoznamy, plány jedál, recepty, rozpočty a domáce poznámky do jednej mobilnej progresívnej webovej aplikácie. Každý modul je nezávislý, takže môžete používať len tie časti, ktoré vyhovujú vašej domácnosti, a zvyšok ignorovať.
Vlastné hostovanie Yuvomi na vašom vlastnom VPS udržuje citlivé domáce údaje – rozvrhy, účtenky, zoznamy kontaktov, lekárske pripomienky – mimo cloudových služieb tretích strán. Databáza SQLite podporuje voliteľné šifrovanie AES-256 v pokoji a vstavaný plánovač spracováva automatické zálohy, aby vaše rodinné informácie zostali súkromné bez straty pohodlia.
Kľúčové vlastnosti Yuvomi
Zdieľaný rodinný plánovač
Koordinácia úloh, kalendárov, jedál a nákupných zoznamov medzi všetkými členmi domácnosti s viacužívateľskými priradeniami a oznámeniami.
Mobilný-prvý PWA
Inštaluje sa ako progresívna webová aplikácia s natívnym pocitom na telefónoch a tabletoch, s offline zobrazeniami pre správu domácnosti na cestách.
Integrácie kalendára
Synchronizujte sa s Kalendárom Google, iCloudom cez CalDAV, zariadeniami Apple a odbermi ICS, aby ste mali všetky existujúce plány na jednom mieste.
Šifrované úložisko SQLite
Voliteľné šifrovanie SQLCipher AES-256 chráni uložené dáta domácnosti a plánované zálohy sa môžu zrkadliť do ľubovoľného cieľa WebDAV.
Modulárna domáca súprava náradia
Povoľte len moduly, ktoré potrebujete – rozpočty, plánovanie jedál, recepty, narodeniny, kontakty, dokumenty alebo vedenie domácnosti – a zvyšok preskočte.
Súkromné a bez sledovania
Žiadne sledovače tretích strán, žiadna telemetria a licencia MIT udržujú vaše rodinné údaje plne pod vašou kontrolou na vašom VPS.
Prečo spustiť Yuvomi na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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