Nasaďte Invoice Ninja inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source fakturačná, účtovacia a platobná platforma vytvorená pre živnostníkov a malé podniky.
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S čím sa dá postaviť Invoice Ninja
Invoice Ninja je open-source platforma s bohatými funkciami na vytváranie faktúr, sledovanie výdavkov, správu klientov a prijímanie platieb. Dôveruje jej viac ako 100 000 firiem po celom svete, podporuje viac ako 40 platobných brán, automatické pripomienky, opakované faktúry a sledovanie času — všetko v jednej aplikácii s vlastným hostingom.
Prevádzkovanie Invoice Ninja na vašom vlastnom VPS udržuje vaše finančné údaje pod vašou kontrolou bez poplatkov za transakciu, bez nákladov na predplatné a bez závislosti na dodávateľovi. Získate úplné vlastníctvo záznamov klientov, histórie platieb a finančných správ bez zdieľania citlivých obchodných údajov s poskytovateľmi SaaS tretích strán.
Kľúčové vlastnosti Invoice Ninja
Viacbránové platby
Prijímajte platby cez Stripe, PayPal, Authorize.net a viac ako 40 ďalších platobných brán priamo na faktúrach pre klientov bez dodatočných predplatných.
Opakované faktúry
Automatizujte fakturáciu pre klientov s paušálnymi poplatkami pomocou plánovaných faktúr, ktoré sa generujú a odosielajú v nastavenom cykle bez manuálneho zásahu.
Sledovanie času
Zaznamenávajte fakturovateľné hodiny pomocou vstavaného časovača a premeňte sledovaný čas priamo na položky faktúry jediným kliknutím.
Klientsky portál
Poskytnite klientom značkový samoobslužný portál na prezeranie faktúr, vykonávanie platieb a sťahovanie výpisov bez toho, aby vás kontaktovali priamo.
Správa výdavkov
Sledujte firemné výdavky, pripojte účtenky a premeňte výdavky na fakturovateľné poplatky klientom v jednom plynulom pracovnom postupe.
Prečo spustiť Invoice Ninja na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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