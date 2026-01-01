Nasadenie Passbolt jedným kliknutím.
Open-source správca tímových hesiel vytvorený pre spoluprácu, s end-to-end šifrovaním a súkromím s vlastným hostingom.
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S čím sa dá postaviť Passbolt
Passbolt je open-source správca hesiel vytvorený pre tímy, ktoré potrebujú bezpečne ukladať, zdieľať a auditovať poverenia. Každé heslo je end-to-end šifrované pomocou OpenPGP predtým, než opustí prehliadač – server nikdy nevidí vaše nešifrované tajomstvá. Na rozdiel od všeobecných trezorov je Passbolt navrhnutý od základov pre spoluprácu: môžete zdieľať jednotlivé heslá alebo celé priečinky s kolegami bez toho, aby ste odhalili základný kľúč.
Vlastné hostovanie Passboltu na vašom vlastnom VPS znamená, že vaša databáza poverení sa nikdy nedotkne servera tretej strany. Vy kontrolujete šifrovacie kľúče, protokoly prístupu a politiku uchovávania údajov – čo je kritická požiadavka pre tímy s povinnosťami dodržiavania predpisov, ako sú SOC 2, ISO 27001 alebo GDPR.
Kľúčové vlastnosti Passbolt
End-to-end šifrovanie
Všetky heslá sú šifrované pomocou OpenPGP v prehliadači pred odoslaním na server, takže hostiteľ nikdy nemá prístup k nešifrovaným tajomstvám.
Granulárne zdieľanie
Zdieľajte jednotlivé heslá alebo priečinky s konkrétnymi používateľmi alebo skupinami, s kontrolou prístupu na čítanie alebo zápis pre jednotlivé povolenia.
Úplný záznam auditu
Každý prístup, zdieľanie, kopírovanie a aktualizácia sa zaznamenáva s časovou pečiatkou a identitou používateľa, čo bezpečnostným tímom poskytuje kompletnú históriu aktivity poverení.
Rozšírenie prehliadača
Oficiálne rozšírenia pre Chrome a Firefox automaticky vypĺňajú prihlasovacie údaje na zodpovedajúcich stránkach priamo z trezoru, bez odhalenia hesiel v schránke.
REST API a CLI
Plnohodnotné REST API a oficiálny nástroj CLI umožňujú tímom DevOps integrovať Passbolt do skriptov na zriaďovanie, CI/CD pipeline a pracovných postupov rotácie tajomstiev.
Prečo spustiť Passbolt na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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