Inštalácia EMQX jedným kliknutím.
Vysokovýkonný open-source MQTT broker pre IoT a zasielanie správ v reálnom čase so vstavaným webovým panelom správy.
Vyberte si VPS plán pre EMQX
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť EMQX
EMQX je vysoko škálovateľný, open-source MQTT message broker navrhnutý pre IoT, priemyselnú automatizáciu a streamovanie dát v reálnom čase. Zvláda milióny súbežných MQTT pripojení s latenciou pod milisekundu a podporuje MQTT 3.1, 3.1.1 a 5.0 spolu s MQTT cez WebSockets. Vstavaný engine pravidiel vám umožňuje spracovávať, smerovať a transformovať správy zariadení bez písania backend kódu, priamo sa pripájať k databázam, cloudovým službám a HTTP koncovým bodom.
Priložený webový dashboard poskytuje komplexné rozhranie na správu pre monitorovanie stavu klastra, štatistík pripojení, stromov predplatného a tokov engine pravidiel v reálnom čase. Samohosting EMQX na vašom VPS vám dáva úplnú kontrolu nad vašou IoT správovou infraštruktúrou — žiadne poplatky za správu v cloude, žiadne viazanie na dodávateľa a úplnú viditeľnosť do vrstvy komunikácie vašich zariadení.
Kľúčové vlastnosti EMQX
Podpora MQTT 5.0
Plná implementácia MQTT 5.0 vrátane vypršania platnosti relácie, vypršania platnosti správy, kódov dôvodov, zdieľaných odberov a vzorov požiadaviek/odpovedí pre moderné IoT aplikácie.
Vstavaný systém pravidiel
Spracúvajte, filtrujte a smerujte správy zo zariadení pomocou SQL-podobných pravidiel, ktoré preposielajú dáta do databáz, Kafka, HTTP webhookov alebo iným MQTT brokerom bez vlastného kódu.
MQTT cez WebSockets
Pripojte webové prehliadače a klientov JavaScriptu priamo k EMQX cez zabezpečené pripojenia WebSocket, čo umožňuje dashboardy IoT v reálnom čase bez samostatného mosta.
Webový spravovací panel
Monitorujte počty pripojení, stromy predplatného, rýchlosti správ a výkon pravidlového enginu v reálnom čase prostredníctvom vstavaného administračního webového rozhrania.
Vysoká súbežnosť
EMQX zvládne milióny súbežných pripojení zariadení na jednom uzle, vďaka čomu je vhodný pre všetko od malých systémov domácej automatizácie až po rozsiahle priemyselné nasadenia.
Prečo spustiť EMQX na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.