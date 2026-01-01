Nasaďte Whishper jednoklikovou inštaláciou.
Samoobslužná súprava na prepis zvuku a titulkovanie, ktorá spúšťa Whisper, preklad a úpravu úplne na vašom vlastnom serveri.
Vyberte si VPS plán pre Whishper
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Whishper
Whishper je open-source balík na prepis a titulkovanie, ktorý lokálne spúšťa OpenAI Whisper pre vysoko presný prevod reči na text bez odosielania zvuku akejkoľvek službe tretej strany. Nahrajte mediálne súbory, vložte akúkoľvek URL adresu podporovanú yt-dlp a Whishper spracuje prepis, preklad a úpravu titulkov na jednom mieste — všetko prostredníctvom prepracovaného webového používateľského rozhrania.
Vlastné hostovanie Whishperu udržiava citlivé nahrávky — rozhovory, stretnutia, prednášky, zákaznícke hovory — výhradne na vašej infraštruktúre. Zabudovaný engine LibreTranslate pridáva offline strojový preklad v desiatkach jazykov a integrovaný editor titulkov vám umožňuje doladiť časovanie, rozdeliť segmenty a exportovať do formátov SRT, VTT, TXT alebo JSON bez opustenia prehliadača.
Kľúčové vlastnosti Whishper
Lokálna transkripcia Whisper
Poháňané technológiou FasterWhisper, prepisujte zvuk a video na vašom vlastnom hardvéri bez externých volaní API alebo poplatkov za minútu.
URL a načítanie súborov
Priamo pretiahnite súbor alebo vložte akúkoľvek URL adresu podporovanú yt-dlp – YouTube, podcasty, priame odkazy – a Whishper ho načíta a prepíše.
Offline preklad
Zabudovaný engine LibreTranslate prekladá prepisy do desiatok jazykov bez odosielania textu do komerčného prekladateľského API.
Vstavaný editor titulkov
Upravte časovanie, rozdeľte alebo vložte segmenty a sledujte upozornenia CPS naživo, zatiaľ čo prehrávač zvýrazňuje aktívny riadok počas prehrávania zvuku.
Viacero exportných formátov
Stiahnite si dokončené prepisy ako SRT, VTT, TXT alebo JSON, alebo skopírujte nespracovaný text priamo do schránky.
Profily CPU a GPU
Beží na štandardných inštanciách CPU bez ďalšej konfigurácie a podporuje akceleráciu NVIDIA GPU pre výrazne rýchlejšiu transkripciu na výkonnom hardvéri.
Prečo spustiť Whishper na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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