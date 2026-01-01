Zľava až do výšky 69 % na Remark42

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Open-source komentovací systém zameraný na súkromie pre blogy a webové stránky – ľahká samoobslužná alternatíva k Disqus.

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5,49/mes.
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Nasadiť Remark42 inštaláciou jedným kliknutím.

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7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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KVM 4
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Šírka pásma: 16 TB
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64,99
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Remark42

Remark42 je ľahký, open-source komentovací systém pre blogy a webové stránky, navrhnutý ako alternatíva rešpektujúca súkromie k Disqus, Facebook Comments a iným komerčným platformám pre komentáre. Napísaný v Go pre nízku spotrebu pamäte a vysokú súbežnosť, vkladá sa pomocou jediného JavaScript úryvku na akúkoľvek webovú stránku — statický HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js alebo akýkoľvek iný framework — na pridanie vláknových diskusií bez sledovania návštevníkov alebo zobrazovania reklám.

Samohosting Remark42 na vašom VPS udržiava každý komentár čitateľa, hlas a účet vo vašej infraštruktúre namiesto toho, aby bol ťažený treťou stranou SaaS pre reklamné dáta. Kompaktný stack beží v jednom kontajneri s vloženým úložiskom BoltDB — nie je potrebná žiadna samostatná databáza ani cache.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Remark42

Jednoduché vloženie

Vložte jeden JavaScriptový úryvok na akúkoľvek webovú stránku, aby ste pridali komentáre s vláknami – funguje so statickými stránkami, blogmi a akýmkoľvek frameworkom, ktorý umožňuje vlastný HTML.

Viacposkytovateľský OAuth

Návštevníci sa prihlasujú pomocou Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, alebo prostredníctvom anonymnej autentifikácie alebo autentifikácie pomocou e-mailového odkazu.

Zamerané na súkromie

Žiadne sledovacie pixely, žiadne súbory cookie tretích strán, žiadne profilovanie správania — Remark42 ukladá len to, čo je potrebné na zobrazenie komentárov a upozornení.

Markdown a vlákna

Plná podpora Markdown vrátane blokov kódu, vnorených odpovedí, hlasovania a úpravy/odstránenia s konfigurovateľnými časovými oknami.

Moderátorské nástroje

Vstavané administrátorské nástroje pre hromadnú moderáciu, blokovanie IP adries, filtrovanie vulgarizmov, vyhľadávanie komentárov a e-mailové/Telegramové upozornenia na nové komentáre.

Zálohovanie a export

Kompaktné úložisko BoltDB s automatickými dennými zálohami, importér pre komentáre Disqus a WordPress a export JSON pre migráciu.

Prečo spustiť Remark42 na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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