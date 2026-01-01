Nasadiť Remark42 inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source komentovací systém zameraný na súkromie pre blogy a webové stránky – ľahká samoobslužná alternatíva k Disqus.
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S čím sa dá postaviť Remark42
Remark42 je ľahký, open-source komentovací systém pre blogy a webové stránky, navrhnutý ako alternatíva rešpektujúca súkromie k Disqus, Facebook Comments a iným komerčným platformám pre komentáre. Napísaný v Go pre nízku spotrebu pamäte a vysokú súbežnosť, vkladá sa pomocou jediného JavaScript úryvku na akúkoľvek webovú stránku — statický HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js alebo akýkoľvek iný framework — na pridanie vláknových diskusií bez sledovania návštevníkov alebo zobrazovania reklám.
Samohosting Remark42 na vašom VPS udržiava každý komentár čitateľa, hlas a účet vo vašej infraštruktúre namiesto toho, aby bol ťažený treťou stranou SaaS pre reklamné dáta. Kompaktný stack beží v jednom kontajneri s vloženým úložiskom BoltDB — nie je potrebná žiadna samostatná databáza ani cache.
Kľúčové vlastnosti Remark42
Jednoduché vloženie
Vložte jeden JavaScriptový úryvok na akúkoľvek webovú stránku, aby ste pridali komentáre s vláknami – funguje so statickými stránkami, blogmi a akýmkoľvek frameworkom, ktorý umožňuje vlastný HTML.
Viacposkytovateľský OAuth
Návštevníci sa prihlasujú pomocou Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, alebo prostredníctvom anonymnej autentifikácie alebo autentifikácie pomocou e-mailového odkazu.
Zamerané na súkromie
Žiadne sledovacie pixely, žiadne súbory cookie tretích strán, žiadne profilovanie správania — Remark42 ukladá len to, čo je potrebné na zobrazenie komentárov a upozornení.
Markdown a vlákna
Plná podpora Markdown vrátane blokov kódu, vnorených odpovedí, hlasovania a úpravy/odstránenia s konfigurovateľnými časovými oknami.
Moderátorské nástroje
Vstavané administrátorské nástroje pre hromadnú moderáciu, blokovanie IP adries, filtrovanie vulgarizmov, vyhľadávanie komentárov a e-mailové/Telegramové upozornenia na nové komentáre.
Zálohovanie a export
Kompaktné úložisko BoltDB s automatickými dennými zálohami, importér pre komentáre Disqus a WordPress a export JSON pre migráciu.
Prečo spustiť Remark42 na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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