Nainštalujte teraz jedným kliknutím.
Bezkonfiguračné monitorovanie Docker a Kubernetes so stavom kontajnerov, kontrolami koncových bodov, certifikátmi a verejnou stavovou stránkou.
Vyberte si VPS plán pre Maintenant
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Maintenant
Maintenant je open-source jednotný monitorovací nástroj, ktorý nahrádza niekoľko samo-hostovaných nástrojov naraz. Stačí spustiť jeden kontajner a automaticky objaví každú záťaž na vašom hostiteľovi, sleduje stav kontajnerov, využitie zdrojov, HTTP a TCP koncové body, TLS certifikáty, aktualizácie obrazov a riziká sieťovej bezpečnosti z jedného dashboardu poháňaného Go.
Navrhnutý pre samo-hostiteľov a malé tímy, Maintenant sa dodáva ako jeden binárny súbor podporovaný SQLite, bez potreby externej databázy alebo log shipperu. Úmyselne sa dodáva bez vstavanej autentifikácie a je určený na umiestnenie za váš existujúci reverzný proxy server, aby ste si udržali jednu identitnú vrstvu naprieč vaším stackom, pričom vlastníte každú metriku, riadok protokolu a upozornenie bez cenotvorby za hostiteľa alebo metriku.
Kľúčové vlastnosti Maintenant
Automatické zisťovanie kontajnerov
Detekuje každý kontajner Docker a pracovné zaťaženie Kubernetes v momente spustenia, vrátane zmien stavu, cyklov reštartu a streamovania protokolov.
Koncový bod a kontroly dostupnosti
Definuje monitory tepu HTTP, TCP a cron prostredníctvom štítkov Docker s konfigurovateľnými prahmi zlyhania a obnovy.
Sledovanie TLS certifikátu
Automaticky importuje certifikáty z monitorovaných koncových bodov HTTPS a upozorňuje 30, 14, 7, 3 a 1 deň pred vypršaním platnosti.
Metriky zdrojov
Zobrazuje grafy CPU, pamäte, siete a diskových I/O v reálnom čase pre každý kontajner s upozorneniami na prahové hodnoty s potlačením chvenia na zníženie rušenia.
Aktualizovať informácie
Skenuje OCI registre na porovnanie digestov obrazov, aby ste presne vedeli, ktoré pracovné záťaže majú čakajúce novšie verzie.
Verejná stránka stavu
Agreguje závažnosť monitoringu do stránky stavu v reálnom čase, využívajúcej udalosti odosielané serverom, pre zákazníkov a kolegov.
Prečo spustiť Maintenant na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.