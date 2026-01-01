Nasaďte Grimoire jedným kliknutím.
Samoobslužný správca záložiek s označovaním, fulltextovým vyhľadávaním a extrakciou metadát asistovanou AI.
Vyberte si VPS plán pre Grimoire
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Grimoire
Grimoire je správca záložiek s otvoreným zdrojovým kódom, navrhnutý tak, aby bol trvalým, prehľadávateľným domovom pre všetko, čo si uložíte z webu. Ukladá záložky s automatickou extrakciou metadát — názov stránky, popis, favicon a snímka obrazovky — aby vaša zbierka zostala užitočná dlho potom, čo zabudnete, prečo ste si niečo uložili.
Na rozdiel od priečinkov záložiek prehliadača, ktoré sa synchronizujú s cloudmi dodávateľov, samohosting Grimoire na vašom VPS udržuje vašu históriu čítania, výskumné odkazy a uložené zdroje úplne súkromné. Jediný kontajner so vstavaným úložiskom SQLite znamená, že nie je potrebné nič udržiavať — stačí uložiť, označiť a vyhľadávať.
Kľúčové vlastnosti Grimoire
Automatická extrakcia metadát
Grimoire automaticky načíta názov, popis, favicon a snímku obrazovky pre každú záložku, čím udržiava vašu knižnicu usporiadanú bez manuálnej námahy.
Fulltextové vyhľadávanie
Vyhľadávajte v názvoch záložiek, popisoch, značkách a poznámkach, aby ste okamžite našli čokoľvek vo svojej zbierke.
Značky a kategórie
Usporiadajte záložky pomocou flexibilných značiek a kategórií a potom filtrujte svoju knižnicu, aby ste našli presne to, čo potrebujete.
AI-asistované tagovanie
Voliteľne pripojte poskytovateľa AI na automatické navrhovanie značiek a súhrnov na základe obsahu stránky.
Rozšírenie prehliadača
Uložte si záložky priamo z prehliadača Chrome alebo Firefox pomocou rozšírenia na jedno kliknutie bez opustenia stránky, ktorú čítate.
Prečo spustiť Grimoire na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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