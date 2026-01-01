Nasaďte Thruk jednoklikovou inštaláciou.
Webové rozhranie na monitorovanie viacerých backendov pre Naemon, Nagios, Icinga a Shinken, postavené na API Livestatus.
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S čím sa dá postaviť Thruk
Thruk je na funkcie bohaté, nezávislé monitorovacie webové rozhranie postavené na API Livestatus. Nahrádza starnúce Nagios CGI rýchlym, moderným používateľským rozhraním a pridáva funkcie, ktoré základný Nagios nikdy neponúkal — stránkované zobrazenia miliónov služieb, mobilné dashboardy, obchodné procesy, reporting SLA a výkonné REST API.
Vlastné hostovanie Thruku na vašom vlastnom VPS vám umožní konsolidovať každý backend Naemon, Nagios, Icinga a Shinken za jedným ovládacím panelom. Táto šablóna dodáva distribúciu OMD Labs, takže získate aj jadro Naemon pripravené na dopytovanie, grafy výkonu RRD a celý ekosystém doplnkov Thruk bez manuálnej kompilácie.
Kľúčové vlastnosti Thruk
Podpora viacerých backendov
Dotazujte inštancie Naemon, Nagios, Icinga a Shinken súčasne a zobrazte ich ako jedno jednotné zobrazenie stavu.
Zabalené jadro Naemon
Dodáva sa s funkčným backendom Naemon, výkonnostnými grafmi RRD a Apache, takže webové rozhranie má živé dáta od prvého spustenia.
Firemné procesy
Zoskupte stovky kontrol na nízkej úrovni do logických obchodných služieb, ktoré odhalia skutočný dopad namiesto surového šumu hostiteľa.
Reportovanie SLA
Generujte reporty o dostupnosti, výpadkoch a SLA vo formáte PDF alebo Excel priamo z webového UI bez externých nástrojov na vytváranie reportov.
REST API
Automatizujte dashboardy, prestoje a potvrdenia prostredníctvom zdokumentovaného REST API, ktoré zrkadlí každú funkciu používateľského rozhrania.
Vhodné pre mobilné zariadenia UI
Responzívne ovládacie panely a špecializovaná mobilná téma umožňujú operátorom triediť incidenty z telefónu alebo tabletu v pohotovosti.
Prečo spustiť Thruk na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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