Nasaďte Spice AI jedným kliknutím.
Prenosný, na Rust založený engine na SQL dotazy, vyhľadávanie a inferenciu LLM pre dátovo podložené agenty AI.
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S čím sa dá postaviť Spice AI
Spice je open-source runtime pre dátovú a AI infraštruktúru, ktorý kombinuje federované SQL dotazy, vektorové vyhľadávanie a LLM inferenciu do jedného procesu Rust. Postavený na Apache DataFusion, Arrow a DuckDB, pripája sa k desiatkam zdrojov – Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka a ďalšie – a materializuje horúce dáta lokálne pre analýzy v priebehu zlomkov sekundy vedľa vašej aplikácie.
Samohosting Spice na vašom vlastnom VPS poskytuje AI agentom a RAG pipelineom jeden SQL a HTTP koncový bod nad federovanými dátami bez poplatkov za cloud za dotaz alebo posielania citlivých záznamov do spravovanej služby. Dátové sady, akcelerácie, embeddingy a modely sú všetky deklarované v jedinom manifeste spicepod.yaml.
Kľúčové vlastnosti Spice AI
Federovaný SQL motor
Dotazujte Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks a desiatky ďalších zdrojov spoločne prostredníctvom jedného SQL koncového bodu poháňaného Apache DataFusion.
Lokálne zrýchlenie dát
Materializujte horúce dátové sady do Arrow, DuckDB alebo SQLite vedľa vašej aplikácie na obsluhu analytických dotazov s milisekundovou latenciou.
Vstavaná inferencia LLM
Spustite modely chatu a vkladania s otvorenou váhou prostredníctvom HTTP API kompatibilného s OpenAI priamo vo vnútri runtime, nevyžaduje sa žiadny samostatný server modelov.
AI vyhľadávanie a RAG
Skombinujte vyhľadávanie podobnosti vektorov s filtrami SQL v jednom dotaze na podporu generovania rozšíreného o vyhľadávanie, založeného na vašich živých prevádzkových dátach.
Arrow Flight gRPC
Streamujte rozsiahle sady výsledkov analytickým klientom s nulovou kópiou Apache Arrow cez Flight pre vysokorýchlostný prístup k dátam popri REST API.
Deklaratívne spicepods
Definujte súbory údajov, zrýchlenia, modely a plány obnovy v jedinom manifeste YAML, ktorý je riaditeľný verziami a reprodukovateľný naprieč prostrediami.
Prečo spustiť Spice AI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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