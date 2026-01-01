Nasaďte TiddlyWiki jednoklikovou inštaláciou.
Open-source nelineárny osobný zápisník na zachytávanie, organizovanie a zdieľanie informácií svojím vlastným spôsobom.
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S čím sa dá postaviť TiddlyWiki
TiddlyWiki je jedinečná open-source wiki, ktorá všetko ukladá ako samostatné jednotky nazývané tiddlery — poznámky, úlohy, obrázky, úryvky kódu a akékoľvek iné informácie. Na rozdiel od hierarchických nástrojov na zaznamenávanie poznámok, tiddlery možno voľne prepojiť, označiť štítkami a transkludovať, takže vaša vedomostná báza rastie organicky bez toho, aby ste obsah nútili do priečinkov alebo kategórií.
Vlastné hostovanie TiddlyWiki na VPS udržuje vaše poznámky a osobnú vedomostnú bázu úplne súkromné a prístupné z akéhokoľvek prehliadača. Toto nasadenie spúšťa TiddlyWiki v režime servera, poskytuje synchronizáciu viacerých zariadení a trvalé úložisko podporované pomenovaným zväzkom — takže vaše tiddlery sa nikdy nestratia medzi reštartmi kontajnerov.
Kľúčové vlastnosti TiddlyWiki
Nelineárna štruktúra poznámok
Tiddlers sa navzájom voľne prepájajú a vkladajú, takže si môžete vytvoriť graf znalostí bez toho, aby ste boli nútení do pevných priečinkov alebo hierarchií.
Označovanie a filtrovanie
Označte akýkoľvek tiddler a použite výkonný filtračný jazyk na vytváranie dynamických zoznamov, tabuliek a zobrazení, ktoré sa automaticky aktualizujú, keď pridávate obsah.
Wikitext a makrá
Značkovací jazyk TiddlyWiki podporuje transklúziu, makrá a vlastné widgety, aby ste mohli vytvárať šablóny a opakovane použiteľné komponenty naprieč vašou wiki.
Trvalý režim servera
Bežiace na Node.js, toto nasadenie okamžite ukladá každú zmenu na disk, takže vaše poznámky sú trvácne a prístupné z akéhokoľvek zariadenia s prehliadačom.
Ekosystém doplnkov
Rozšírte TiddlyWiki pomocou pluginov na vykresľovanie Markdownu, zvýrazňovanie syntaxe kódu, kanban tabule, diagramy a mnoho ďalších funkcií z knižnice pluginov.
Prečo spustiť TiddlyWiki na Hostingeri
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Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
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Vstavaný správca Dockeru
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Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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