Nasadenie Errbitu jedným kliknutím.
Samo-hostený zachytávač chýb kompatibilný s Airbrake pre aplikácie Ruby, Rails, Python, JavaScript a PHP.
Vyberte si VPS plán pre Errbit
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Errbit
Errbit je open-source nástroj na sledovanie chýb, vytvorený ako priama náhrada za Airbrake API. Akýkoľvek notifikátor kompatibilný s Airbrake – vrátane oficiálneho gemu pre Ruby a Rails, airbrake-js pre prehliadač a Node a komunitných knižníc pre Python, PHP a ďalšie – môže smerovať na vašu inštanciu Errbit namiesto koncového bodu SaaS a okamžite začať streamovať výnimky, spätné sledovania a kontext požiadaviek do jednotného ovládacieho panela.
Vlastné hostovanie Errbit na VPS udržuje úplné zásobníkové stopy, používateľské detaily a výpisy parametrov pod vašou kontrolou, namiesto odovzdávania citlivých produkčných dát službe tretej strany. Errbit zoskupuje duplicitné oznámenia do jednotlivých záznamov chýb, podporuje pravidlá upozornení pre jednotlivé aplikácie a integruje sa s GitHub, GitLab a inými nástrojmi na sledovanie problémov, takže chyby prúdia priamo z produkcie do vášho existujúceho pracovného postupu.
Kľúčové vlastnosti Errbit
Kompatibilné s Airbrake API
Nasmerujte akýkoľvek existujúci notifikátor Airbrake na Errbit bez zmien v kóde — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP a komunitné knižnice všetky fungujú ihneď po vybalení.
Inteligentné zoskupovanie chýb
Konfigurovateľné odtlačky prstov deduplikujú identické výnimky naprieč nasadeniami, prostrediami a inštanciami, aby ste riešili hlavné príčiny namiesto opakovaného šumu.
Viacaplikáciová izolácia
Sledujte chyby z mnohých služieb v jednej inštancii Errbit, s prostrediami pre jednotlivé aplikácie, sledovačmi, prahovými hodnotami upozornení a kontrolami prístupu.
Integrácia sledovača problémov
Vytvárajte problémy GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine a Trac priamo z chyby Errbit, aby boli produkčné chyby viditeľné vo vašom existujúcom pracovnom postupe.
OAuth a LDAP prihlásenie
Overte používateľov prostredníctvom GitHubu, Google alebo LDAP a poskytujte účty z vašej organizácie GitHub bez spravovania samostatného úložiska identít.
E-mail a webhook upozornenia
Upozornite pozorovateľov e-mailom na konfigurovateľné prahy výskytu a odosielajte oznámenia do Slacku, HipChatu, Campfire alebo vlastných webhookov pre tímy, ktoré uprednostňujú chat.
Prečo spustiť Errbit na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.