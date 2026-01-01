Zľava až do výšky 69 % na Errbit

Nasadenie Errbitu jedným kliknutím.

Samo-hostený zachytávač chýb kompatibilný s Airbrake pre aplikácie Ruby, Rails, Python, JavaScript a PHP.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie Errbitu jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Errbit

Errbit je open-source nástroj na sledovanie chýb, vytvorený ako priama náhrada za Airbrake API. Akýkoľvek notifikátor kompatibilný s Airbrake – vrátane oficiálneho gemu pre Ruby a Rails, airbrake-js pre prehliadač a Node a komunitných knižníc pre Python, PHP a ďalšie – môže smerovať na vašu inštanciu Errbit namiesto koncového bodu SaaS a okamžite začať streamovať výnimky, spätné sledovania a kontext požiadaviek do jednotného ovládacieho panela.

Vlastné hostovanie Errbit na VPS udržuje úplné zásobníkové stopy, používateľské detaily a výpisy parametrov pod vašou kontrolou, namiesto odovzdávania citlivých produkčných dát službe tretej strany. Errbit zoskupuje duplicitné oznámenia do jednotlivých záznamov chýb, podporuje pravidlá upozornení pre jednotlivé aplikácie a integruje sa s GitHub, GitLab a inými nástrojmi na sledovanie problémov, takže chyby prúdia priamo z produkcie do vášho existujúceho pracovného postupu.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Errbit

Kompatibilné s Airbrake API

Nasmerujte akýkoľvek existujúci notifikátor Airbrake na Errbit bez zmien v kóde — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP a komunitné knižnice všetky fungujú ihneď po vybalení.

Inteligentné zoskupovanie chýb

Konfigurovateľné odtlačky prstov deduplikujú identické výnimky naprieč nasadeniami, prostrediami a inštanciami, aby ste riešili hlavné príčiny namiesto opakovaného šumu.

Viacaplikáciová izolácia

Sledujte chyby z mnohých služieb v jednej inštancii Errbit, s prostrediami pre jednotlivé aplikácie, sledovačmi, prahovými hodnotami upozornení a kontrolami prístupu.

Integrácia sledovača problémov

Vytvárajte problémy GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine a Trac priamo z chyby Errbit, aby boli produkčné chyby viditeľné vo vašom existujúcom pracovnom postupe.

OAuth a LDAP prihlásenie

Overte používateľov prostredníctvom GitHubu, Google alebo LDAP a poskytujte účty z vašej organizácie GitHub bez spravovania samostatného úložiska identít.

E-mail a webhook upozornenia

Upozornite pozorovateľov e-mailom na konfigurovateľné prahy výskytu a odosielajte oznámenia do Slacku, HipChatu, Campfire alebo vlastných webhookov pre tímy, ktoré uprednostňujú chat.

Prečo spustiť Errbit na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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