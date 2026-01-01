Nasadiť LubeLogger inštaláciou na jedno kliknutie.
Dokonalý samo-hostený sledovač údržby vozidiel a paliva na udržanie vášho vozového parku v špičkovej kondícii.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť LubeLogger
LubeLogger je špecializovaná platforma na správu pre automobilových nadšencov, majiteľov vozových parkov a kohokoľvek, kto chce precízne sledovať stav svojho vozidla. Samohostingom LubeLoggeru si vytvoríte súkromný, trvalý záznam o každej výmene oleja, oprave a tankovaní pre každé vozidlo, ktoré vlastníte — bez prístupu tretích strán a bez poplatkov za predplatné.
Na rozdiel od generických tabuliek alebo mobilných aplikácií s reklamami, LubeLogger ponúka špecializované rozhranie navrhnuté pre nuansy údržby automobilov, s pripomienkami založenými na najazdených kilometroch, analýzou spotreby paliva a úložiskom účteniek, ktoré udržiava celý váš vozový park organizovaný na jednom mieste.
Kľúčové vlastnosti LubeLogger
Sledovanie histórie služieb
Udržiavajte podrobný záznam o každej oprave a údržbovej úlohe vykonanej na vašich vozidlách s dátumami, nákladmi a poznámkami.
Analytika spotreby paliva
Sledujte vašu spotrebu paliva a náklady v priebehu času s automatickými výpočtami MPG a grafmi výdavkov.
Úložisko dokumentov
Nahrajte a uložte digitálne kópie účteniek, registračných dokumentov a preukazov poistenia pre okamžitý prístup.
Inteligentné pripomienky
Dostávajte upozornenia na nadchádzajúce výmeny oleja, rotácie pneumatík a kontroly na základe najazdených kilometrov alebo plánu vášho vozidla.
Prečo spustiť LubeLogger na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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